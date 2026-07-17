यूएन एफएओ प्रतिनिधि ताकायुकी हागीवारा ने सिबी जॉर्ज से की मुलाकात, सचिव (पश्चिम) ने कार्यकाल पूरा करने की दी बधाई

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भारत में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के निवर्तमान प्रतिनिधि ताकायुकी हागीवारा ने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। हागीवारा ने भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) राजदूत सिबी जॉर्ज से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और एफएओ के बीच सहयोग, कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

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बैठक के दौरान राजदूत सिबी जॉर्ज ने भारत में एफएओ की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में ताकायुकी हागीवारा के योगदान की सराहना करते हुए उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस मुलाकात की जानकारी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने बताया कि भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बीच एफएओ प्रतिनिधि ताकायुकी हागीवारा ने सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज से विदाई मुलाकात की।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत में यूएनएफएओ के जाने वाले प्रतिनिधि ताकायुकी हागिवारा ने सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज के साथ फेयरवेल मीटिंग की। सचिव (पश्चिम) ने भारत में एफएओ की गतिविधियों में उनकी सेवाओं और योगदान की सराहना की। उन्होंने उनके भविष्य के कामों में सफलता और अच्छी सेहत की भी कामना की।"

दोनों नेताओं के बीच यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब भारत और एफएओ के बीच कृषि, पोषण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल खेती और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है।

एफएओ लंबे समय से भारत के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों पर काम करता रहा है।

ताकायुकी हागीवारा के कार्यकाल के दौरान भी भारत और एफएओ के बीच कई महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ीं। संगठन ने कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार, डिजिटल कृषि और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ सहयोग को और विस्तार दिया।

--आईएएनएस

केके/वीसी