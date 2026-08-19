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अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की

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शी

बीजिंग, 19 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 18 अगस्त की दोपहर के बाद पेइचिंग में यात्रा पर आए इक्वाडोर गणराज्य के राष्ट्रपति डैनियल रॉय-गिलक्रिस्ट नोबोआ अजिन के साथ वार्ता की।

शी ने कहा कि वर्तमान वर्ष चीन-इक्वाडोर के बीच सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ है। चाहे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में कैसे भी बदलाव आएं, चीन हमेशा रणनीतिक और दूरगामी दृष्टि से द्विपक्षीय संबंधों को देखता है और इक्वाडोर के साथ समान कोशिश कर दोनों देशों के संबंधों को निरंतर नई मंजिल पर पहुंचाने और दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण देने को तैयार है।

शी ने बल दिया कि दोनों पक्षों को पारस्परिक राजनीतिक विश्वास मजबूत कर एक दूसरे के केंद्रीय हितों तथा बड़ी चिंता वाले सवालों पर पारस्परिक समझ और समर्थन बरकरार रखना चाहिए। चीन दोनों देशों की सरकारों, विधान सभाओं, पार्टियों आदि विभिन्न क्षेत्रों की आवाजाही घनिष्ठ बनाने, राष्ट्र-शासन के अनुभवों का आदान-प्रदान करने और अपने-अपने देश के आधुनिकीकरण के रास्ते पर हाथों में हाथ मिलाकर चलने का उत्सुक है। दोनों पक्षों को विकास रणनीतिक के जुड़ाव को मजबूत कर बेल्ट एंड रोड सह निर्माण सहयोग कार्यक्रम लागू करना चाहिए।

डैनियल नोबोआ ने कहा कि चीन इक्वाडोर का अहम साझेदार और दोस्त है। दोनों पक्षों की समान कोशिशों से इक्वाडोर-चीन संबंध नए चरण में दाखिल हुए हैं, जिसने दोनों देशों की जनता को ठोस लाभ दिलाया है। इक्वाडोर चीन के साथ राजनीतिक विश्वास गहराने और चीन के साथ सहयोग को बड़ा महत्व देते हुए विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग बढ़ाने को तैयार है।

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र की स्थिति पर रायों का आदान-प्रदान किया। शी ने जोर देकर कहा कि लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के विकास व पुनरुत्थान का रास्ता नहीं रोकना चाहिए और लैटिन अमेरिकी व कैरेबियन देशों द्वारा स्वतंत्रता से साझेदार चुनने के अधिकार में दखल नहीं करना चाहिए।

चीन लैटिन अमेरिकी देशों का स्वतंत्रता पर कायम रहकर अपने देश के हितों के अनुसार वैदेशिक सहयोग चलाने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखने का समर्थ करता है।

वार्ता के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में हरित व्यवसाय, आर्थिक सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जनजीवन से जुड़े कई सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

वार्ता से पहले शी चिनफिंग ने डैनियल रॉय-गिलक्रिस्ट नोबोआ अजिन के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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