वियतनाम बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर मुंबई भेजे गए

हनोई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई के लिए वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट से रवाना क‍िए गए। हनोई में भारतीय दूतावास ने बताया कि ये पार्थिव शरीर सोमवार देर शाम मुंबई पहुंचेंगे।

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आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में पार्थिव शरीर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने हादसे के बाद मदद करने के लिए वियतनामी अधिकारियों का धन्यवाद भी किया।

दूतावास ने कहा, "हम अपने वियतनामी दोस्तों की ओर से मिले शोक संदेशों और प्रार्थनाओं के लिए आभारी हैं। इस बेहद दुख की घड़ी में आपकी प्रार्थनाओं, मदद और साथ ने हमें हिम्मत दी।"

इस बीच, दुखद नाव दुर्घटना के बाद फु क्वोक में इलाज करा रहे भारतीय नागरिक का रविवार शाम को सफलतापूर्वक मेडिकल प्रोसीजर हुआ। भारतीय दूतावास के अनुसार, उसे सोमवार को हो ची मिन्ह सिटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके परिवार के सदस्य भी वियतनाम पहुंच गए हैं।

वियतनाम के दक्षिणी अन जियांग प्रांत की पुलिस ने रविवार को पर्यटक नाव से जुड़े कथित नियमों के उल्लंघन के मामले में एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की।

हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान 57 वर्षीय नाव के कप्तान गुयेन होंग हाई के रूप में हुई है। वह अन जियांग प्रांत के थुआन तिएन इलाके का रहने वाला है और फु क्वोक स्पेशल जोन में अस्थायी रूप से रह रहा था।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाव में करीब 32 भारतीय पर्यटक सवार थे। इनमें 17 लोग तमिलनाडु से थे, जबकि बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि यह नाव फु क्वोक के दक्षिणी समुद्री इलाके में चलते समय पलट गई। फु क्वोक वियतनाम का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल, स्थानीय लोग और आपातकालीन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी