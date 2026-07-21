विदेश मंत्रालय ने रूसी राजनयिक को किया तलब, यूक्रेन तट के पास कार्गो शिप हमले में 4 भारतीयों की मौत और एक की हालत गंभीर

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हो रहे एक कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को रूसी चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया। इस हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की हालत गंभीर है।

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विदेश मंत्रालय के अनुसार, 19 जुलाई की शाम को ओडेसा पोर्ट से निकलते समय जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हमला हुआ। घटना के समय जहाज पर 17 क्रू मेंबर थे। इनमें पांच भारतीय नागरिक शामिल थे।

हमले की निंदा करते हुए मंत्रालय ने कहा, "मौजूदा जानकारी के अनुसार, चार भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यूक्रेन में हमारा मिशन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद देने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के जल्दी और पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं।"

इसमें आगे कहा गया, "भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और बेगुनाह सिविलियन क्रू मेंबर्स को खतरे में डालना, या किसी और तरह से नेविगेशन और कॉमर्स की आजादी में रुकावट डालना, बहुत बुरा है और इससे बचना चाहिए।"

कीव पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रूसी मिसाइल ने तुर्किए के मालवाहक जहाज गोल्डन लियो पर हमला किया, जिसमें कुल 10 लोग मारे गए।

यूक्रेन एयर फोर्स ने कहा कि रूसी सेना ने तीन केएच-59/केएच-69 क्रूज मिसाइलें दागीं और एक मिसाइल गिनी-बिसाऊ के झंडे तले चल रहे व्यापारी जहाज गोल्डन लियो के दाहिने हिस्से से टकराई, जिससे आग लग गई। आठ नाविकों को बचाया गया और ओडेसा के अस्पताल ले जाया गया।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा, "पूरे दिन, रूसी फेडरेशन की आर्म्ड फोर्सेज ने यूक्रेन के पोर्ट्स और यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेज (एएफयू) के फायदे के लिए काम करने वाले जहाजों पर हमले जारी रखे।"

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले में जहाज-रोधी ओनिक्स मिसाइलों, हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों और लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया।

मंत्रालय ने जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया, उनमें ओडेसा बंदरगाह के पास लंगर डाले दो मालवाहक जहाज भी शामिल थे, जिनके बारे में दावा किया गया कि वे सैन्य सामान लेकर जा रहे थे।

--आईएएनएस

केके/एएस