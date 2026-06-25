विदेश मंत्री जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में जेजू फोरम में 'वसुधैव कुटुम्बकम' का लगाया नारा, सहयोग की अपील की

सोल, 25 जून (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर मंगोलिया और दक्षिण कोरिया के चार दिवसीय दौरे के आखिरी चरण में हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत की पुरानी सोच "वसुधैव कुटुम्बकम (पूरा विश्व0 एक परिवार है)" को ज्यादा मिलकर काम करने वाली दुनिया बनाने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बताया।

Read More

दक्षिण कोरिया में जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री ने कहा, "विडंबना यह है कि जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, उन्होंने एकजुटता की आवश्यकता को और अधिक मजबूत किया है। चाहे कोविड जैसी महामारी हो, आतंकवाद की घटनाएं हों या फिर चरम जलवायु घटनाओं का प्रभाव, इन समस्याओं को राजनीतिक सीमाओं के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है।"

उन्होंने आगे कहा, "क्योंकि हमारी मुख्य पहचान और फैसले लेने की आदत असल में देश से जुड़ी है, इसलिए यह अपने आप नहीं होता। इसलिए दुनिया के प्रति खुलापन लाना जरूरी है। भारत में, हम इसे पारंपरिक रूप से 'वसुधैव कुटुम्बकम' के नाम से जानते हैं, दुनिया एक परिवार है। अभी हम जो ज्यादातर उथल-पुथल देख रहे हैं, वह उन समाजों के बारे में है जो इस विश्वास को चुनौती देते हैं।"

इंटरनेशनल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर देते हुए, विदेस मंत्री ने कहा कि दुनिया में हथियारों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ रही है और क्षमताओं का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन ट्रेंड्स का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी होगा।

उन्होंने कहा, "क्योंकि कुछ लोगों के हितों को खुले तौर पर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए बहुतों पर पड़ने वाले नुकसान के बारे में कम सोचा जाता है। इसका मुकाबला सिर्फ बड़े प्लेयर्स के साथ ज्यादा मुद्दों पर सहयोग करके ही किया जा सकता है। आखिर में, हम देखेंगे कि बहुध्रुवीयता सच में काम आती है या नहीं।"

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि तेजी से बंटती दुनिया में, सहयोग को पांच चरणों के जरिए फिर से शुरू करना होगा। सबसे पहले, उन्होंने "अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जोखिम से निकालने और प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में विविधिकरण करने" की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक दबाव को कम करने के लिए लचीलापन और अतिरिक्तता जरूरी है।

दूसरा, उन्होंने "असरदार देशों के बीच नई समझ और करीबी संबंध बनाने" की वकालत की। विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी साझेदारी से ग्लोबल ऑर्डर को स्थिर करने और एजेंडा से संबंधित सहयोग के जरिए मुद्दों और समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।

तीसरा, उन्होंने "छोटी सोच और टकराव की कीमत के बारे में जागरूकता" बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही यूएनसीएलओएस (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) को एक अच्छा उदाहरण बताते हुए, मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्थाओं की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

चौथी बात, उन्होंने ग्लोबल साउथ को ज्यादा क्षमता और मौके देकर "एस्पिरेशन की ताकत को बढ़ावा देने" की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "इससे वैश्विक विकास के नए फैक्टर भी बनेंगे।" आखिर में, उन्होंने आम और साझा कोशिशों से ग्लोबल सामान देने की बात कही।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "हम नियमों को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। यह, दूसरी बातों के साथ, बेहतर बहुपक्षवाद में दिखना चाहिए।"

विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा कि ये पांच फैक्टर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच और करीब से सहयोग करने के लिए एक मजबूत केस बनाएंगे।

उन्होंने कहा, "शिपबिल्डिंग, डिजिटल, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर या रक्षा जैसे क्षेत्र में हमारे बीच एक-दूसरे को पूरा करने की खूबियां हैं, जिनका फायदा उठाया जाना बाकी है। हमारी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग और लोगों के बीच करीबी संबंधों के मूल्य कल मेरी द्विपक्षीय बैठकों के विषय थे।"

--आईएएनएस

केके/पीएम