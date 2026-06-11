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विदेश मंत्री जयशंकर ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ भू-राजनीतिक स्थिति पर की चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 11, 2026, 06:30 PM
विदेश मंत्री जयशंकर ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ भू-राजनीतिक स्थिति पर की चर्चा

हेलसिंकी, 11 जून (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने गुरुवार को फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ 'उभरती ताकतें और नए भूराजनीतिक मुकाबला' पर कुलटारेंटा वार्ता में पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ताजा वैश्विक हालातों पर भी चर्चा की। इस दौरान, विदेश मंत्री ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कुलटारेंटा वार्ता के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब से मिलकर खुशी हुई।"

विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रपति स्टब दोनों ने बदलते भू-राजनीतिक हालात पर अपने विचार साझा किए और लगातार अनिश्चित होते ग्लोबल माहौल में डिप्लोमेसी की अहमियत पर जोर दिया।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कुलटारेंटा वार्ता में 'उभरती शक्तियों और नई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा' पर फिनिश विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की विदेश राज्य मंत्री लाना नुसेबीह के साथ चर्चा में भाग लिया।

चर्चा के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्षों के कारण लागत बढ़ रही है और क्षेत्रों से कहीं अधिक बदलाव हो रहे हैं और इस बात पर सहमति हुई कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनके परिणामों को कम करने और कूटनीति के लिए स्थितियां बनाने के प्रयास जारी रखने चाहिए।

उन्होंने बढ़ती अस्थिर दुनिया में अधिक लचीलेपन और अतिरेक के निर्माण, आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम से मुक्त करने और विविधता लाने के महत्व पर जोर दिया।

विदेश मंत्री ने यह भी दोहराया कि भारत के ऊर्जा के विकल्प देश के हित से तय होते हैं और खरीदारी सामर्थ्य और उपलब्धता के आधार पर होती है।

उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों की अहमियत पर जोर दिया, जो लोगों के बीच मजबूत संबंदों, ऊर्जा सहयोग और बढ़ती रणनीतिक और रक्षा साझेदारी पर आधारित है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि लड़ाई का तरीका तेजी से बदल रहा है, जिसमें नई तकनीक, हथियार और टैक्टिक्स पारंपरिक लड़ाई के तरीकों के साथ मौजूद हैं, जिससे भारत-ईयू रक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत और ईयू ने सिर्फ इसी साल मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर बातचीत पूरी की है, रणनीतिक और रक्षा साझेदारी और व्यापक मोबिलिटी सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संबंध की बढ़ती गहराई को दिखाता है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री नुसेबेह के साथ भी मीटिंग की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई तरक्की का जायजा लिया। आपसी फायदे के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी