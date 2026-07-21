'विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन- 2026' संपन्न हुआ

बीजिंग, 21 जुलाई (आईएएनएस)। 'विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन- 2026' का समापन 20 जुलाई को शांगहाई वर्ल्ड एक्सपो सेंटर में हुआ, जिसमें 4 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

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आंकड़ों के अनुसार, सम्मेलन में 177 प्रमुख वैश्विक खरीद प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, और अनुमानित खरीद राशि लगभग 20.36 अरब युआन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

समापन समारोह में, उद्योग जगत के पेशेवरों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए और अगले सम्मेलन के लिए अपनी उच्च उम्मीदें व्यक्त कीं।

शांगहाई से कई महत्वपूर्ण एआई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें एआई अवसंरचना, बुद्धिमान एजेंट अनुप्रयोग, अंतर्निहित बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों की 32 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका कुल निवेश 40.9 अरब युआन से अधिक है।

प्रतिभागियों का मानना था कि सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार, औद्योगिक विकास और वैश्विक शासन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो एआई के सकारात्मक और नैतिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक एआई विकास और शासन में नई गति प्रदान करने में चीन की जिम्मेदारी को पूरी तरह से प्रदर्शित करती हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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