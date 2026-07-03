वेनेजुएला में लोगों की मदद के लिए भारत के 'ऑपरेशन अमिस्ताद' की हो रही सराहना

काराकास, 3 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के मानवीय राहत मिशन, 'ऑपरेशन अमिस्ताद' को वेनेजुएला में बहुत सराहना मिल रही है। पिछले महीने के आखिर में देश में आए भयानक भूकंप के बाद भारतीय टीम की पेशेवर रवैये और उनकी ओर से दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की सराहना की जा रही है।

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वेनेजुएला में भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ऑपरेशन अमिस्ताद- वेनेजुएला में भारत के मानवीय राहत प्रयास को इसके व्यवसायिकता और सेवा की गुणवत्ता के लिए जनता से काफी सराहना मिली है।"

भारत ने 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो विनाशकारी भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू किया। इन भूकंपों में 2,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और पूरे देश में बहुत ज्यादा तबाही हुई।

भारत की भेजी गई मानवीय मदद 28 जून को वेनेजुएला पहुंच गई। इस डेवलपमेंट की घोषणा करते हुए, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भरोसा जताया कि फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, राहत का सामान, दवाइयां और मेडिकल उपकरण देश में भूकंप के बाद चल रहे राहत कामों को मजबूत करेंगे।

गुरुवार को, वेनेजुएला के लोगों ने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत बनाए गए फील्ड हॉस्पिटल में भारतीय मेडिकल टीम की सराहना की, जिसने भयानक भूकंप से प्रभावित लोगों का इलाज किया।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिनमें लोग हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं और वहां दी गई मेडिकल मदद के अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।

एक स्थानीय व्यक्ति ने भूकंप के दौरान घायल हुए एक मरीज की कहानी साझा करते हुए हॉस्पिटल में मिली मेडिकल मदद को बहुत बढ़िया बताया।

जब मरीज की स्वास्थ्य समस्या के बारे में पूछा गया, तो स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "हम ला गुएरा स्टेट, प्लाया ग्रांडे से हैं। उसे (मरीज को) डबल फिबुला फ्रैक्चर है और वे आज रात उसका ऑपरेशन करने वाले हैं।"

यह पूछे जाने पर कि क्या चोट भूकंप के दौरान लगी, उन्होंने जवाब दिया, "हां, भूकंप के दौरान। हम अभी-अभी पहुंचे हैं और हमें तुरंत देखभाल मिल गई है। अब तक पूरी सर्विस बहुत अच्छी रही है।"

--आईएएनएस

केके/एएस