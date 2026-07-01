वेनेजुएला में भारतीय नाविक की हुई थी मौत, नहीं मिले कई अंग ; परिवार ने उठाई जांच की मांग

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। वेनेजुएला में हृदयाघात की वजह से भारतीय नाविक की मई महीने में मौत हो गई थी। अब नाविक के परिवार ने ऑटोप्सी रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि मृतक के दिमाग, दिल और फेफड़े समेत कई अंग गायब थे। ये बात सामने आने के बाद, 'फेडरेशन ऑफ सीफेरर्स यूनियंस ऑफ इंडिया' (एफएसयूआई) ने उनकी मौत के हालात की पूरी जांच की मांग की है।

Read More

ये आरोप तब सामने आए जब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले 33 वर्षीय राकेश चौहान के शव का भारत में दोबारा पोस्टमार्टम (री-ऑटोप्सी) किया गया। उनकी मौत के लगभग एक महीने बाद उनके शव को दक्षिण अमेरिकी देश से वापस लाया गया था।

परिवार के अनुसार, दोबारा पोस्टमार्टम में पता चला कि शरीर से कई जरूरी अंग गायब थे, जिससे उनकी मौत के हालात और वेनेजुएला में अधिकारियों का उनके शव को संभालने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

'फेडरेशन ऑफ सीफेरर्स यूनियंस ऑफ इंडिया' (एफएसयूआई) ने एक्स पोस्ट में कहा कि चौहान का शव उनके गृहनगर बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या वेनेजुएला के अधिकारियों के किसी आधिकारिक दस्तावेज के भेजा गया था, जिसमें मौत का कारण बताया गया हो।

संगठन ने कहा, "परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। भारत में किए गए आधिकारिक पोस्टमार्टम से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई: शरीर में एक भी अंग नहीं मिला। दिमाग - गायब, दिल - गायब, दोनों फेफड़े - गायब, लिवर, किडनी, स्प्लिन (प्लीहा), अग्न्याशय (पैंक्रिआज), पेट, आंतें - सब गायब; थायरॉयड, हायोइड, लैरिंक्स और ट्रेकिआ - गायब।"

इसमें आगे कहा गया, "शरीर पर पहले से ही कई टांके लगे हुए थे (गर्दन से प्यूबिक सिम्फिसिस तक 22 टांके + कान से कान तक 21 टांके)। मौत से पहले की कोई चोट नहीं मिली। शव को लगभग एक महीने तक डीप फ्रीज में रखा गया था। मौत का कारण पता नहीं चल सका (सभी अंग गायब थे)।"

फेडरेशन ने कहा कि जिस हालत में शव वापस आया, वह पारदर्शिता, विदेश में काम करने वाले भारतीय नाविकों के साथ व्यवहार और विदेशी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एफएसयूआई ने कहा, "यह मंजूर नहीं है। नाविकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम वेनेज़ुएला के अधिकारियों से पूरी जांच और जवाबदेही, वेनेजुएला में भारतीय दूतावास से तुरंत दखल, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत के हालात और परिवार के लिए न्याय व मुआवजे की मांग करते हैं।"

परिवार के मुताबिक, चौहान नवंबर 2025 में मर्चेंट नेवी के जहाज पर क्रू मेंबर के तौर पर वेनेज़ुएला गए थे।

उन्होंने बताया कि शिपिंग कंपनी ने उन्हें उनकी मौत की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि उनका शव 60 दिनों के अंदर वापस लाया जाएगा।

परिवार वालों का आरोप है कि कंपनी के अधिकारियों ने शुरू में उन्हें फोन पर बताया था कि जहाज पर गिरने से चौहान घायल हो गए थे और उनका इलाज चल रहा था।

अगली सुबह, उन्हें बताया गया कि उनके बचने की उम्मीद 95 प्रतिशत नहीं है। उसी शाम, कंपनी ने उन्हें बताया कि उनकी मौत हो गई है। जब परिवार ने साफ जानकारी मांगी, तो कंपनी ने कहा कि गिरने से लगी गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हुई।

परिवार का यह भी दावा है कि कंपनी ने भरोसा दिलाया था कि शव एक हफ्ते के अंदर भारत पहुंच जाएगा, लेकिन चौहान का शव उन्हें 4 जून को सौंपा गया, जो उनकी मौत के लगभग एक महीने बाद था।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देवरिया में डॉक्टरों की एक टीम ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पहले शव की जांच की, लेकिन पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका है और दोबारा जांच के लिए आधिकारिक आदेश की जरूरत है।

बाद में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके दौरान डॉक्टरों को पता चला कि चौहान के शरीर के सभी अंदरूनी अंग गायब थे।

देवरिया में डॉक्टरों द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था: "दोनों आंखें और मुंह बंद हैं; गर्दन से प्यूबिक सिम्फिसिस तक चीरा और टांके लगे हैं (22 टांके), लंबाई 60 सेमी है; सिर के पिछले हिस्से (ऑक्सिपिटल क्षेत्र) में बाएं कान से दाएं कान तक चीरा और टांके लगे हैं (21 टांके), लंबाई 20 सेमी है; शरीर का रंग नीला पड़ गया है और कुछ हिस्सों से खाल उतर रही है; शव को 07-05-2026 से 05-06-2026 तक डीप फ्रीज में रखा गया था।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "क्रेनियम (खोपड़ी) और स्पाइनल कॉर्ड (हर मामले में दिमाग को खोलकर देखना जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड की जांच तभी जरूरी होती है जब वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट लगी हो)।"

जांच के नतीजों के मुताबिक, चौहान के मेनिंगेस (दिमाग की झिल्ली) और खून की नसें गायब थीं। रिपोर्ट में दिमाग, थायरॉयड, हायोइड हड्डी, लैरिंक्स (स्वरयंत्र), ट्रेकिया (श्वास नली), प्ल्यूरल कैविटी, दिल, दोनों फेफड़े, पेरिकार्डियम, कोरोनरी आर्टरी, मुख्य रक्त वाहिकाएं, पेट, आंतें, पित्त की थैली, प्लीहा और किडनी के न होने का भी जिक्र किया गया।

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोरेंसिक जांच के लिए ऑटोप्सी के दौरान दिल, किडनी और पित्त की थैली जैसे कुछ अंगों को निकाला जा सकता है।

हालांकि, विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि न तो वेनेजुएला के अधिकारियों और न ही शिपिंग कंपनी ने परिवार को चौहान की मौत की सही वजह और हालात के बारे में कोई आधिकारिक ऑटोप्सी रिपोर्ट या विस्तृत जानकारी दी।

अब परिवार ने इस पूरे मामले की गहन जांच कराने और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की अपील की है। उनका कहना है कि तभी पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में राकेश की मौत हुई।

--आईएएनएस

केआर/