वेनेजुएला में भूकंप से तबाही: 32 लोगों की मौत, कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज बोलीं- 'बचाव कार्य जारी'

काराकस, 25 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। इन लगातार आए भूकंपों से कई इमारतें और मकान ढह गए हैं, जबकि अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है।

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अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है।

कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने आपदा के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य लोगों की जान बचाना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं।

रोड्रिगेज के अनुसार, ला गुआइरा राज्य के हालात बेहद दर्दनाक हैं; उन्होंने यहां मची तबाही को वास्तविक त्रासदी करार दिया। उन्होंने कहा, "सबसे अधिक नुकसान ला गुआइरा राज्य में हुआ है, जहां दर्जनों इमारतें धराशायी हो गई हैं। इस क्षेत्र को 'वास्तविक त्रासदी' और 'आपदा क्षेत्र' कह सकते हैं। राहतकर्मी मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।"

हताहतों की जानकारी देते हुए उन्होंने आगे कहा, "इस समय हमारे पास 32 लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि ला गुआइरा राज्य से आने वाली रिपोर्ट्स के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा 700 से अधिक घायलों को सार्वजनिक अस्पतालों और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन उपचार दिया जा रहा है।"

रोड्रिगेज ने वीईएनएप का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा, "मैं लोगों को वीईएनएप प्लेटफॉर्म के बारे में भी याद दिलाना चाहती हूं, जहां वे अपने घरों को हुए नुकसान या किसी परिवार के सदस्य अथवा मित्र के लापता होने की जानकारी दे सकते हैं।"

रोड्रिगेज ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया, "अमेरिका, डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, मेक्सिको और कतर ने बचाव दल भेजने की घोषणा की है।"

उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया, जिन्होंने लगातार संपर्क में रहकर सहायता और एकजुटता का संदेश दिया है।

राष्ट्रपति डेल्सी के अनुसार, इसके अलावा चीन, ब्राजील और कई कैरेबियाई देशों ने भी मानवीय सहायता की पेशकश की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है।

सरकार ने स्कूलों और गैर-जरूरी गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं या असुरक्षित हो गए हैं, उनके लिए होटल और अस्थायी आश्रय केंद्र खोले गए हैं।

अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने देशवासियों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, “हमारा एक केंद्रीय और आवश्यक लक्ष्य जान बचाना है। राष्ट्रीय एकता के साथ हम इस त्रासदी पर विजय प्राप्त करेंगे।” उन्होंने सभी धार्मिक समुदायों से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने का भी आग्रह किया।

--आईएएनएस

केआर/