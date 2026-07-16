वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,829 हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

काराकास, 16 जुलाई (आईएएनएस)। वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,829 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बुधवार को यह जानकारी दी। रोड्रिगेज के सोशल मीडिया पर जारी अपडेट के अनुसार, घायलों की संख्या 16,740 बनी हुई है।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अधिकारियों ने 106 अस्थायी कैंप बनाए हैं, जिनमें अब इस आपदा से प्रभावित 20,857 लोग रह रहे हैं और 63,000 से ज्यादा लोग अभी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात हैं।

तीन हफ्ते पहले आए दोहरे भूकंप के बाद से वेनेजुएला में 1,284 आफ्टरशॉक (भूकंप के हल्के-हल्के झटके) रिकॉर्ड किए गए हैं।

इससे पहले 11 जुलाई को सोशल अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट हेक्टर रोड्रिगेज ने शनिवार को टेलीग्राम पर कहा कि 24 जून को वेनेजुएला में आए भूकंप से प्रभावित कुल 18,437 लोगों को शेल्टर में ले जाया गया है।

उन्होंने कहा कि ला गुएरा, तटीय राज्य जहां दो भूकंपों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहां 10,981 लोग शेल्टर में हैं, जबकि काराकास में 6,133 और मध्य राज्य मिरांडा में 1,323 लोग हैं।

ताजा आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, मध्य वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों में 4,118 लोग मारे गए हैं और 16,740 घायल हुए हैं।

इससे पहले रोड्रिगेज ने कहा कि क्योंकि कई परिवार बेघर हैं, इसलिए सरकार ने एक यूनिफाइड हाउसिंग रजिस्ट्री शुरू की है, जो जनगणना और भूकंप पीड़ितों को सरकार के आदेश पर मिलने वाली वित्तीय मदद के लिए एक डेटाबेस का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों को घर देने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है, जिन्होंने अपने घर हमेशा के लिए खो दिए हैं और जिन घरों को थोड़ा नुकसान हुआ है, उन्हें ठीक करने की जरूरत है।

रोड्रिगेज ने कहा कि सरकार जब तक पक्के घर बन रहे हैं, तब तक सिंगल फैमिली ट्रांजिशनल हाउसिंग वाले कैंप लगाने का भी प्लान बना रही है।

उन्होंने आगे कहा कि नेशनल असेंबली रेंटल लॉ में सुधार करने और भूकंप से प्रभावित परिवारों को घर खरीदने में मदद करने के लिए क्रेडिट और सब्सिडी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगी।

अमेरिका और दूसरे देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से विदेश में जमा वेनेजुएला के फंड के बारे में रोड्रिगेज ने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अलग-अलग सरकारों को चिट्ठी भेजकर उन एसेट्स को रिलीज करने की अपील की है।

इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए 28 देशों से मिली मानवीय मदद के लिए शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने यह टिप्पणी कराकास में एक राहत सामग्री संग्रह केंद्र का निरीक्षण करने के बाद की, जहां 24 जून को आए भूकंप के पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में वितरण के लिए 2,000 टन से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहायता सामग्री को छांटा और व्यवस्थित किया जा रहा है।

रोड्रिग्ज ने कहा, "वेनेजुएला उन देशों, दुनिया के लोगों और दुनिया की सरकारों को धन्यवाद देते नहीं थकता, जिन्होंने मदद की पेशकश की है। प्रत्येक देश यह देख सकेगा कि उसकी सहायता का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ताकि वेनेजुएला के लोगों को उस देश की मैत्रीपूर्ण मदद का एहसास हो।"

रोड्रिग्ज ने कहा, "इस त्रासदी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। वेनेजुएला जानता है कि यह अकेला नहीं है। सबसे जरूरी बात भविष्य की ओर देखना है। हम कैसे ठीक होंगे। हम प्रभावित इलाकों को कैसे फिर से बनाएंगे।"

--आईएएनएस

केके/वीसी