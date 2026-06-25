वेनेजुएला में भूकंप से जानमाल की भारी क्षति, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जताया दुख

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को वेनेजुएला में आए विनाशकारी दोहरे भूकंपों के लिए शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई।

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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंपों के कारण हुई जानमाल की भारी हानि और व्यापक क्षति से मैं बहुत दुखी हूं।"

उन्होंने कहा, "इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, जो घायल हुए हैं, और उन अनगिनत परिवारों के साथ हैं जिनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ईश्वर करे कि वेनेजुएला के लोग इस विशाल चुनौती का सामना करने के लिए शक्ति और दृढ़ता प्राप्त करें।"

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने आगे कहा, "मैं भारत के लोगों के साथ वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त करता हूं।"

वेनेजुएला में कुछ ही समय के अंतराल में दो शक्तिशाली भूकंप आए, जिससे राजधानी काराकास में बड़ा झटका लगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूकंप से हुई तबाही पर दुख व्यक्त किया और इस कठिन समय में भारत के समर्थन का आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही से मैं बेहद दुखी हूं। भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"

उन्होंने कहा, "हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।"

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।"

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने तड़के 7.1 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी, जिसके ठीक एक मिनट बाद 7.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया। दोनों भूकंप कराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में स्थित तटीय शहर मोरोन के पास आए।

भूकंप की तीव्रता 10 किलोमीटर थी।

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद, जिससे व्यापक क्षति हुई है, देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा की है।

रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "देश में आए भीषण भूकंपों के मद्देनजर हमने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। हम सभी नागरिकों से सतर्क, सुरक्षित और यथासंभव शांत रहने का आह्वान करते हैं।"

उन्होंने यह भी घोषणा की कि भूकंप से हुए नुकसान के कारण मैक्वेतिया हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए सुरक्षा एजेंसियों, चिकित्सा सेवाओं और नागरिक सुरक्षा टीमों को पूरे देश में तैनात किया गया है।

--आईएएनएस

डीकेपी/