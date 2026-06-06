वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने टाटा समूह के अधिकारियों से की मुलाकात, टाटा मोटर्स की ईवी का लिया जायजा

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मुंबई स्थित बॉम्बे हाउस में टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने टाटा मोटर्स की नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहनों का अवलोकन किया और उनकी तकनीक व विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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टाटा समूह की ओर से टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गिरीश वाघ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने डेल्सी रोड्रिगेज का स्वागत किया।

इस मौके पर राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने टाटा ग्रुप के सीनियर अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फील्ड में मॉडर्न और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इस फील्ड में नए मौकों पर डिटेल में बातचीत की। उन्होंने टाटा एक्सपीरियंस सेंटर में टाटा ग्रुप की प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी ली।

डेल्सी के दौरे के बाद एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत और वेनेजुएला ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने के तरीके खोज रहे हैं। दोनों देश बदलते ग्लोबल ऑयल मार्केट डायनामिक्स का फायदा उठाना चाहते हैं और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में लंबे समय के जुड़ाव को मजबूत करना चाहते हैं।

मॉडर्न डिप्लोमेसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से कहा कि भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के तेल और गैस उद्योग में अपनी भागीदारी बढ़ाने को तैयार हैं।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है, जब इस साल की शुरुआत में पाबंदियों में ढील के बाद आयात फिर से शुरू होने के बाद भारत एक बार फिर वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। इसमें कहा गया है कि नई खरीदारी से वेनेजुएला को भारत के जरूरी कच्चे तेल के सप्लायरों में फिर से अपनी जगह बनाने में मदद मिली है।

कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज का भारत दौरा वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लाने और स्पॉट खरीद पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय लंबे समय के सप्लाई अरेंजमेंट तलाशने पर फोकस है। रोड्रिगेज के हालिया भारत दौरे पर सरकारी अधिकारियों और ऊर्जा उद्योग के अधिकारियों के साथ मीटिंग शामिल रहा।

यह बढ़ता जुड़ाव भारत की क्रूड ऑयल की खरीद में विविधता लाने की बड़ी रणनीति को दिखाता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और तनावों से सप्लाई में रुकावट और कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंता बनी हुई है।

--आईएएनएस

केके/डीएससी