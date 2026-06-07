वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट का किया दौरा, मूल्यों पर आधारित शिक्षा की सराहना की

पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश), 7 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज ने रविवार को प्रशांति निलयम में स्थित श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग (एसएसएसआईएचएल) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान की मूल्यों पर आधारित समग्र शिक्षा की विशिष्ट अवधारणा की सराहना करते हुए इसे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

Read More

उन्होंने इंस्टीट्यूट के अलग-अलग तरह के रिसर्च इनिशिएटिव में गहरी दिलचस्पी दिखाई। दुनिया भर में आज की शिक्षा व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों और संकटों पर जोर देते हुए, उन्होंने इंसानी मूल्यों पर आधारित शिक्षा की तुरंत जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ एकेडमिक एक्सीलेंस को सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए एसएसएसआईएचएल की सराहना की और लोगों और समाज पर इसके शिक्षा मॉडल के बदलाव लाने वाले असर को पहचाना।

श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर.जे. रत्नाकर, रोड्रिगेज के साथ एसएसएसआईएचएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पहुंचे, जहां वाइस-चांसलर बी. राघवेंद्र प्रसाद, रजिस्ट्रार श्रीकांत खन्ना और इंस्टीट्यूट के दूसरे सीनियर सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

डेलीगेशन को एसएसएसआईएचएल के विकास और उपलब्धियों का जायजा लिया, जिसमें इंटीग्रल एजुकेशन के लिए इसके खास अप्रोच, नई रिसर्च पहल, एकेडमिक एक्सीलेंस, समाज पर असर और भविष्य के लिए स्ट्रेटेजिक रोडमैप पर रोशनी डाली गई।

इससे पहले, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए साईं कुलवंत हॉल में प्रार्थना की।

श्री सत्य साईं सेवा संगठन के एक बयान में कहा गया है कि साईं कुलवंत हॉल पहुंचने पर, उन्होंने भगवान की पवित्र सन्निधि में प्रणाम किया और सुबह के शांत भजनों में समय बिताया और सामूहिक प्रार्थना और भक्ति से पैदा हुई आध्यात्मिक वाइब्रेशन में डूब गईं।

बयान में आगे कहा गया कि प्रशांति निलयम में वर्षों से नियमित रूप से आने वाली डेल्सी रोड्रिगेज की यह यात्रा स्वामी के प्रेम, करुणा और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह वही आध्यात्मिक आकर्षण है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से साधकों और श्रद्धालुओं को लगातार अपनी ओर खींचता रहा है।

मंगला आरती के बाद, राष्ट्रपति रोड्रिगेज भजन हॉल में गईं, और कुछ देर तक वहां माहौल का आनंद लिया। सम्मान, आदर और याद के तौर पर, रत्नाकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति को भगवान श्री सत्य साईं बाबा का एक खूबसूरती से फ्रेम किया हुआ चित्र भेंट किया।

बयान में कहा गया कि यह न केवल उनकी यात्रा की एक यादगार चीज है, बल्कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा की आध्यात्मिक विरासत के साथ उनके अटूट रिश्ते का भी प्रतीक है।

--आईएएनएस

केके/डीएससी