वेनेजुएला भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,069 हुई

काराकस, 18 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,069 हो गई है।

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रॉड्रिगेज ने शुक्रवार को टेलीग्राम पर एक आधिकारिक अपडेट जारी किया, जिसके अनुसार घायलों की संख्या 16,740 बनी हुई है, जबकि 6,462 लोगों को बचाया गया है।

अपडेट में बताया गया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मध्य राज्यों ला गुएरा, मिरांडा और अरागुआ में बनाए गए 107 अस्थायी कैंपों में 21,235 लोग रह रहे हैं।

तीन सप्ताह से अधिक समय पहले आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों के बाद से अधिकारियों ने 1,331 आफ्टरशॉक (भूकंप के बाद के झटके) दर्ज किए हैं।

इससे पहले, रॉड्रिगेज ने कहा था कि अब तक 94 अस्थायी कैंप बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि तटीय राज्य ला गुएरा में दो भूकंपों से सबसे अधिक नुकसान हुआ था। ला गुएरा के शेल्टर में 10,981 लोग हैं, जबकि काराकस में 6,133 और मध्य राज्य मिरांडा में 1,323 लोग हैं।

इससे पहले, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 28 देशों द्वारा दी गई मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया था।

उन्होंने काराकस में एक कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद ये बातें कहीं, जहां 24 जून के भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए अस्थायी कैंपों में वितरित करने के लिए 2,000 टन से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सहायता सामग्री को व्यवस्थित किया जा रहा था।

रोड्रिगेज ने कहा, "वेनेजुएला उन देशों, दुनिया के लोगों और दुनिया की सरकारों का बार-बार शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है।"

उन्होंने आगे कहा, "हर देश यह देख पाएगा कि उसकी सहायता का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वेनेजुएला के लोगों को उस देश की दोस्ताना मदद का एहसास हो सके।"

रोड्रिगेज ने कहा कि इस त्रासदी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की वजह से वेनेजुएला को पता है कि वह अकेला नहीं है। सबसे जरूरी बात भविष्य की ओर देखना है कि हम कैसे उबरेंगे और प्रभावित इलाकों का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस