व्हाइट हाउस ने सऊदी अरब परमाणु डील को इजरायल समझौते से जोड़ा, दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की उम्मीद जताई

वाशिंगटन, 25 जुलाई (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को फिर से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि सऊदी अरब, इजरायल के साथ संबंध सामान्य करेगा। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब प्रस्तावित नागरिक परमाणु समझौता को लेकर बड़ी समझ के हिस्से के तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को अपनी मध्य-पूर्व रणनीति का केंद्र मानता है।

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व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से साफ कर दिया है कि इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना और अब्राहम समझौते में शामिल होना उनकी प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल है।

मिलर ने कहा, "राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के सामने न सिर्फ इस कार्यकाल में, बल्कि पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने और अब्राहम समझौते में शामिल होने को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं, समय-सीमा और प्रतिबद्धताएं हैं।"

उनकी यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में आई कि ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट की घोषणा से अलग सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते को इजरायल से संबंध सामान्य करने की शर्त से क्यों जोड़ा गया।

हालांकि मिलर ने इस प्रक्रिया के क्रम (सीक्वेंसिंग) पर सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास सऊदी नेतृत्व और उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच की गहरी समझ है।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप से बेहतर आज कोई भी अमेरिकी सऊदी अरब की सोच, वहां के प्रमुख नेताओं और दोनों देशों के रिश्तों की प्रकृति को नहीं समझता।"

मिलर ने कहा कि ट्रंप का रियाद के साथ जुड़ाव 2017 में सऊदी अरब की राजधानी में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण से शुरू हुआ था और उन्होंने क्षेत्र में सऊदी अरब की भूमिका को मजबूत करने में अहम योगदान दिया।

उन्होंने कहा, "अगर आप देखें कि आज सऊदी अरब किस स्थिति में है, तो 2017 के रियाद भाषण से लेकर क्षेत्र में हिंसक आतंकवाद के खिलाफ उसे मजबूत सहयोगी बनाने तक राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब को क्षेत्रीय स्थिरता के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बनाने में मदद की है।"

मिलर ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की रणनीतिक सोच और उसके भविष्य की योजनाओं को पूरी तरह समझते हैं।

मिलर ने कहा, "हमें यह मानकर चलना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि अंततः ऐसा ऐतिहासिक बदलाव हासिल किया जा सके, जो पहले से कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहे इस क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।"

इसी बातचीत के दौरान मिलर ने निकारागुआ की भी आलोचना की, जहां राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा की सरकार ने प्रतिस्पर्धी चुनावों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया है।

उन्होंने कहा, "हाल के समय में एक बात बार-बार कही जा रही है कि आप मतदान के जरिए समाजवाद या साम्यवाद को सत्ता में ला सकते हैं, लेकिन मतदान के जरिए उसे सत्ता से बाहर नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से निकारागुआ इसका एक उदाहरण है।"

मिलर ने आरोप लगाया कि समाजवादी और साम्यवादी दल चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं और बाद में राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगा देते हैं।

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले ही इस मुद्दे पर अमेरिका की नीति स्पष्ट कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ट्रंप सरकार की व्यापक "शील्ड ऑफ द अमेरिका" रणनीति लैटिन अमेरिका में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है।

मिलर ने कहा, "पश्चिमी गोलार्ध इस समय एक बड़े राजनीतिक पुनर्संतुलन के दौर से गुजर रहा है। यह बदलाव अमेरिका, पश्चिमी देशों और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर झुकाव को दिखाता है।"

मिलर के अनुसार, इस इलाके के कई देशों में चुनी हुई सरकारें थीं, जो ट्रंप की "सुरक्षा और खुशहाली की रणनीति" से जुड़ी थीं।

घरेलू पॉलिटिक्स को लेकर मिलर ने सेव अमेरिका एक्ट पर कानूनी बातचीत को लेकर टिप्पणी करने से मना कर दिया और सवालों को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स को भेज दिया।

हालांकि, उन्होंने कानून को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की बात दोहराई और कहा, "वह सेव अमेरिका एक्ट के पास होने को लेकर अपनी उम्मीदों को लेकर बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर क्लियर रहे हैं।"

शुक्रवार रात के व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर, मिलर ने कंफर्म किया कि वह (अमेरिकी राष्ट्रपति) मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सराहना की।

उन्होंने कहा, "मैं कानून प्रवर्तन का बहुत शुक्रगुजार हूं। सीक्रेट सर्विस का बहुत शुक्रगुजार हूं, जहां हम मस्ती कर सकते हैं, कुछ जोक्स सुना सकते हैं और एक अच्छी, मजेदार रात बिता सकते हैं।"

सऊदी सिविल न्यूक्लियर बातचीत ट्रंप की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी के सबसे करीबी हिस्सों में से एक बनकर उभरी है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान, अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच संबंध सामान्य हुए, जिससे क्षेत्रीय डिप्लोमेसी को नया रूप मिला। एक के बाद एक अमेरिकी सरकार ने सऊदी द्वारा इजरायल को मान्यता देने को अकॉर्ड्स का सबसे अहम बचा हुआ विस्तार माना है।

--आईएएनएस

केके/एएस