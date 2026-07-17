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वांग हुनिंग ने डीपीआरके की आधिकारिक मैत्रीपूर्ण यात्रा पूरी की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 01:10 PM
वांग हुनिंग ने डीपीआरके की आधिकारिक मैत्रीपूर्ण यात्रा पूरी की

बीजिंग, 17 जुलाई (आईएएनएस)। लोकतांत्रिक जन गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) की वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति और सरकार के निमंत्रण पर, चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (सीपीपीसीसी) की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष वांग हुनिंग ने चीनी पार्टी और सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 15 से 17 जुलाई तक डीपीआरके की आधिकारिक मैत्रीपूर्ण यात्रा की।

यात्रा के दौरान, वांग हुनिंग ने प्योंगयांग में डीपीआरके वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव किम जोंग-उन से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री पार्क ताए-सुंग के साथ "चीन-डीपीआरके मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि" पर हस्ताक्षर की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी भाग लिया। इसके अलावा, उन्होंने डीपीआरके वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य तथा संगठन एवं मार्गदर्शन विभाग के निदेशक चो योंग वोन के साथ वार्ता की।

किम जोंग-उन से मुलाकात के दौरान वांग हुनिंग ने कहा कि कुछ समय पहले राष्ट्रपति शी चिनफिंग और किम जोंग-उन के बीच हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच गहन बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण सहमतियां बनीं। उन्होंने कहा कि इन सहमतियों ने नए युग में चीन-डीपीआरके संबंधों के विकास की दिशा तय की है और दोनों देशों के समाजवादी विकास को नई गति दी है।

उन्होंने कहा कि चीन विभिन्न माध्यमों से दोनों देशों की पार्टियों के बीच संपर्क और संवाद को मजबूत करना चाहता है, व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है, दोनों देशों की पारंपरिक मित्रता की जन-आधार को और मजबूत करना चाहता है तथा इस मित्रता को नए दौर के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

किम जोंग-उन ने कहा कि "चीन-डीपीआरके मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि" पर हस्ताक्षर की 65वीं वर्षगांठ मनाने पर दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष जून में सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि इस संधि ने दोनों देशों के संबंधों की रणनीतिक प्रकृति को स्पष्ट किया और द्विपक्षीय संबंधों के विकास की दिशा तय की।

उन्होंने कुछ समय पहले चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ऐतिहासिक डीपीआरके यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों के एक आदर्श के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी और कहा कि डीपीआरके चीन के साथ संबंधों के विकास को अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्य मानता रहेगा, संधि की भावना को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना जारी रखेगा, चीन के साथ उच्च स्तरीय आदान-प्रदान को मजबूत करेगा, राजनीतिक और रणनीतिक पारस्परिक विश्वास को बढ़ाएगा, साथ ही, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और संस्कृति आदि क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेगा, ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ पहुंच सके।

उधर, चो योंग वोन के साथ हुई बातचीत में, वांग हुनिंग ने कहा कि चीन और डीपीआरके ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर "चाइना-डीपीआरके मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि" पर हस्ताक्षर की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य स्मारक कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह दोनों पार्टियों और देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा चीन-डीपीआरके संबंधों को विकसित करने के लिए उच्च महत्व और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, और दोनों देशों के बीच पारंपरिक मित्रता की विशिष्ट विशेषताओं, रणनीतिक मूल्य और समकालीन महत्व को उजागर करता है।

चो योंग वोन ने कहा कि महासचिव किम जोंग-उन और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच गहरी मित्रता तथा उनका रणनीतिक मार्गदर्शन डीपीआरके-चीन संबंधों की मजबूत नींव और प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि डीपीआरके दोनों नेताओं की सहमति के अनुरूप चीन के साथ शासन संबंधी अनुभव साझा करना जारी रखेगा और दोनों देशों में समाजवादी विकास को आगे बढ़ाएगा।

अपनी यात्रा के दौरान, वांग हुनिंग ने चीन-डीपीआरके मैत्री टॉवर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, प्योंगयांग के सुनन जिले में चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी के शहीदों के कब्रिस्तान का दौरा किया। इसके अलावा, उन्होंने ग्यूमसुसान सूर्य महल और डीपीआरके वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय कैडर स्कूल का भी दौरा किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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