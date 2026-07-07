उत्तर कोरिया में भारी बारिश का अलर्ट, सरकार ने अधिकारियों और नागरिकों को सतर्क रहने के दिए निर्देश

सोल, 7 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया ने इस सप्ताह देश में भारी मानसूनी बारिश की आशंका के बीच वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिकों से व्यापक तैयारियां करने और पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

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योनहाप न्यूज एजेंसी ने उत्तर कोरिया के प्रमुख सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन की मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से बताया कि संभावित भारी बारिश से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए "अधिकतम सतर्कता" बरतना आवश्यक है। अखबार ने कहा कि लापरवाही या असावधानी के लिए "कोई जगह नहीं" है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार से बुधवार तक देश के कई हिस्सों में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है।

अखबार ने कहा कि जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समय रहते लागू किए जाने चाहिए।

रिपोर्ट में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि उनका "ढीला-ढाला रवैया, लापरवाही और अवसरवादी कार्यशैली" आपदा प्रबंधन के प्रयासों को कमजोर कर सकती है। इसलिए संबंधित एजेंसियों को लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सक्रिय और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

सरकारी मीडिया ने यह भी बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ रोकथाम से जुड़े निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। इनमें नदियों की तलहटी की सफाई (ड्रेजिंग) और तटबंधों के निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।

हाल के दिनों में उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने वार्षिक मानसून के मद्देनजर बाढ़ रोकथाम और आपदा तैयारियों को लेकर जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया गया है।

द कोरिया हेराल्ड में छपी खबर के अनुसार, उत्तर कोरिया को कमजोर बुनियादी ढांचे, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और सीमित जल निकासी क्षमता के कारण भारी बारिश और बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाता है।

जुलाई 2024 में उत्तर कोरिया में मूसलाधार बारिश के बाद उत्तर प्योंगान प्रांत के सिनुइजू और उइजू काउंटी में, जो अमनोक (यालू) नदी के किनारे चीन की सीमा से सटा इलाका है, भीषण बाढ़ आई थी।

उस समय सरकारी मीडिया ने बताया था कि बाढ़ के कारण 4,100 से अधिक घर, लगभग 3,000 हेक्टेयर कृषि भूमि, कई सार्वजनिक इमारतें, सड़कें, और अन्य बुनियादी ढांचे जलमग्न हो गए थे।

2025 में भी उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने मौसमी भारी बारिश से पहले लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। हालांकि, उस वर्ष सार्वजनिक रूप से सामने आई क्षति 2024 की तुलना में काफी कम रही थी।

--आईएएनएस

केआर/