अमेरिका में बढ़ा जंगल में आग का खतरा, वन विभाग प्रमुख ने किया आगाह

वॉशिंगटन: अमेरिकी वन सेवा के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष अमेरिका के बड़े हिस्सों में जंगल की आग (वाइल्डफायर) का खतरा बढ़ा हुआ है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी कई वर्षों की तुलना में इस बार सबसे बेहतर तैयारी के साथ फायर सीजन में प्रवेश कर रही है।

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सीनेट कृषि समिति के सामने वन सेवा प्रमुख टॉम शुल्ट्ज ने कहा कि एजेंसी ने अग्निशमन कर्मियों की संख्या बढ़ाई है, जंगलों में आग फैलाने वाले खतरनाक ईंधन (सूखी घास, झाड़ियां आदि) को कम करने के प्रयास तेज किए हैं और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय मजबूत किया है। देशभर के समुदाय एक और चुनौतीपूर्ण गर्मी के मौसम के लिए तैयार हो रहे हैं।

शुल्ट्ज ने कहा, "2026 के फायर सीजन में प्रवेश करते समय देश के बड़े हिस्सों में आग लगने की संभावना सामान्य से अधिक है।"

उन्होंने बताया कि जंगल की आग अब केवल स्थानीय समस्या नहीं रह गई है। इसका असर वैश्विक वस्तु बाजारों, ऊर्जा ढांचे, लकड़ी की आपूर्ति, वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियों पर भी पड़ता है।

शुल्ट्ज के अनुसार, वन सेवा ने 11,000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों की भर्ती की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। जुलाई तक यह संख्या 11,300 तक पहुंचने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "हमने गैर-अग्निशमन कर्मचारियों में भी 450 से अधिक लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आग बुझाने के कार्य में लगाया जा सके।"

अमेरिकी वन सेवा देशभर में 19.3 करोड़ एकड़ राष्ट्रीय वन और घासभूमि का प्रबंधन करती है और जंगल की आग को रोकने तथा बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शुल्ट्ज ने बताया कि एजेंसी की रणनीति आग लगते ही तेजी से कार्रवाई करने की है, ताकि छोटी आग बड़े हादसे में न बदल सके।

उन्होंने कहा, "वित्तीय वर्ष 2025 में राष्ट्रीय वनों में लगभग एक दशक का सबसे अधिक आग लगने का मामला सामने आया, फिर भी जली हुई जमीन का क्षेत्रफल 10 साल के औसत का लगभग आधा ही रहा।"

उन्होंने यह भी बताया कि आग पर शुरुआती नियंत्रण पाने की एजेंसी की सफलता दर पिछले 12 वर्षों में सबसे बेहतर रही है।

अग्निशमन के अलावा, वन सेवा जंगलों के बेहतर प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। पिछले वर्ष एजेंसी ने 33 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सूखी वनस्पति और अन्य ज्वलनशील सामग्री को कम करने का काम किया। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 22 लाख एकड़ क्षेत्र में यह कार्य पूरा किया जा चुका है।

एजेंसी ने लकड़ी उत्पादन के लक्ष्य भी पार कर लिए हैं। वर्ष 2025 में लगभग 2.95 अरब बोर्ड फीट लकड़ी की बिक्री की गई।

शुल्ट्ज ने कहा, "हमारा लक्ष्य 2028 तक राष्ट्रीय वनों से उपलब्ध कराई जाने वाली लकड़ी की मात्रा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 4 अरब बोर्ड फीट तक पहुंचाना है।"

हालांकि, कई सांसदों ने एजेंसी के प्रस्तावित पुनर्गठन पर चिंता जताई। वन सेवा अपना मुख्यालय साल्ट लेक सिटी स्थानांतरित करने और मौजूदा क्षेत्रीय व्यवस्था की जगह राज्य-आधारित नेतृत्व मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है।

मिनेसोटा, मिशिगन, वर्मोंट और कैलिफोर्निया के प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की कि इससे जंगल की आग, वन स्वास्थ्य और आक्रामक प्रजातियों पर शोध करने वाले कुछ केंद्र बंद हो सकते हैं।

शुल्ट्ज ने बार-बार आश्वासन दिया कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और शोध कार्यक्रमों को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य कार्यक्रमों को कम करना नहीं, बल्कि केंद्रों की समीक्षा करना है।"

शुल्ट्ज ने बताया कि अमेरिका और कनाडा पिछले 40 वर्षों से जंगल की आग से निपटने में एक-दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। गंभीर आग के मौसम में दोनों देशों के अग्निशमन दल और उपकरण सीमा पार जाकर मदद करते हैं।

पिछले वर्ष कनाडा में रिकॉर्ड स्तर की जंगल की आग के दौरान लगभग 600 अमेरिकी अग्निशमन कर्मियों और प्रबंधन अधिकारियों को सहायता के लिए भेजा गया था।

उत्तर अमेरिका में जंगल की आग लगातार अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनती जा रही है। हाल के वर्षों में कनाडा में लगी भीषण आग से उठे धुएं ने अमेरिका के बड़े हिस्से को प्रभावित किया, जिससे लाखों लोगों की वायु गुणवत्ता खराब हुई और यात्रा, कारोबार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस