अमेरिका-कनाडा के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, वेनेजुएला और आर्कटिक सुरक्षा पर हुई चर्चा

वाशिंगटन, 21 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हैती, वेनेजुएला, आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा और क्यूबा में सुधारों जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पड़ोसी देशों ने साझा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर आपसी तालमेल और सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बात की।

अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बातचीत में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ पश्चिमी गोलार्ध से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में हैती से जुड़े 'स्टैंडिंग ग्रुप ऑफ पार्टनर्स' के तहत अमेरिका और कनाडा की साझेदारी को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।

रुबियो की ओर से दोहराई गई साझा प्राथमिकताओं में हैती का मुद्दा सबसे पहले रखा गया। वॉशिंगटन और ओटावा इस समूह के माध्यम से कैरेबियाई देश हैती के संबंध में अपने प्रयासों का लगातार समन्वय करते आ रहे हैं।

दोनों मंत्रियों ने वेनेजुएला को भूकंप के बाद दी जाने वाली आपातकालीन सहायता पर भी चर्चा की।

वेनेजुएला और क्यूबा उन दो देशों में शामिल थे जिनसे जुड़े मुद्दों पर बैठक में विशेष रूप से बात हुई। इससे साफ है कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

क्यूबा के बारे में रुबियो ने अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार 'तत्काल, महत्वपूर्ण और ऐसे सुधारों' की जरूरत पर जोर दिया जिन्हें वापस न लिया जा सके।

बातचीत में आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा भी शामिल रही। यह ऐसा क्षेत्र है जहां अमेरिका और कनाडा के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय, रक्षा और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं।

रुबियो और आनंद ने ऑनलाइन ठगी (स्कैम) चलाने वाले गिरोहों और केंद्रों को बंद करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की।

ऑनलाइन स्कैम के मुद्दे को शामिल करने से यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के लिए साइबर अपराध भी अब पारंपरिक विदेश नीति और सुरक्षा चिंताओं जितना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दोनों सरकारें उन अपराधी नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हैं जो कई देशों में सक्रिय रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को निशाना बनाते हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक और क्षेत्रीय मामलों से जुड़ी साझा प्राथमिकताओं पर दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था।

अमेरिका और कनाडा उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड के माध्यम से भी सहयोग करते हैं। यह संगठन महाद्वीपीय स्तर पर हवाई चेतावनी, वायु क्षेत्र नियंत्रण और समुद्री चेतावनी से जुड़े कार्य करता है। दोनों देशों के आर्थिक संबंध यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट पर आधारित हैं, जिसने वर्ष 2020 में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जगह ली थी।

--आईएएनएस

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