UN Chinese Language Day 2026 : जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस और सीएमजी फिल्म महोत्सव का सफल आयोजन

बीजिंग: 2026 का संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस और चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) का छठा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुक्रवार को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पैलेस ऑफ नेशंस में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन सीएमजी, जिनेवा में चीन के स्थायी मिशन और संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय ने संयुक्त रूप से किया। इसमें 30 से अधिक देशों के राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 350 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय की महानिदेशक तात्याना वालोवाया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चीनी, संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक है, जो चीन और विश्व के बीच तथा चीनी सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण सेतु है। इस वर्ष का विषय 'ज्ञान' है, जो बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सीएमजी के महानिदेशक शन हाईश्योंग ने वीडियो संदेश में कहा कि चीनी भाषा 5,000 वर्षों की सभ्यता को समेटे हुए है। सीएमजी चीनी संस्कृति के प्रसार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी भाषा अब 'संस्कृति + प्रौद्योगिकी' के माध्यम से नई तकनीकों को अपना रही है, और सीएमजी 5जी, 4के/8के तथा एआई जैसी तकनीकों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आगे बढ़ाता रहेगा।

जिनेवा में चीन के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत च्या क्वेइदे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस की स्थापना भाषाई विविधता की रक्षा करती है और विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है। विषय 'ज्ञान' चीनी सभ्यता के सतत विकास, राष्ट्रीय समृद्धि और मानव सहयोग का प्रतीक है।

कार्यक्रम में चीनी भाषा में 'च्येन जी रू म्येन' (जिसका अर्थ है अक्षरों को देखकर चेहरे की तरह पहचानना) शीर्षक से एक संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिसमें चीनी और विदेशी युवाओं ने चीनी अक्षरों के बारे में अपनी समझ साझा की।

कार्यक्रम में सीएमजी द्वारा निर्मित 'चाइनीज कैलिग्राफी शो' और 'चोंगह्वा खाओकोंगजी: स्मार्ट रोबोट' जैसे कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। 'फिल्मों के साथ चीनी सीखें' परियोजना की शुरुआत भी की गई। अतिथियों ने सुलेख, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और इंटरैक्टिव तकनीकी प्रदर्शनों का अनुभव किया। यह कार्यक्रम सीएमजी द्वारा लगातार छठा वर्ष आयोजित किया गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस