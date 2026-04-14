Donald Trump Israel Visit : इजरायली स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे ट्रंप: रिपोर्ट

यरूशलम: इजरायली मीडिया ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए इजरायल नहीं जाएंगे।

इजरायली न्यूज मीडिया आउटलेट वाईनेट ने बताया कि ट्रंप स्वतंत्रता दिवस पर न तो इजरायल आएंगे और न ही इजरायल पुरस्कार समारोह में ऑनलाइन शामिल होंगे।

दिसंबर में, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए, देश ट्रंप को इजरायल पुरस्कार से सम्मानित करेगा – जो देश का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान है।

29 दिसंबर को फ्लोरिडा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया था। कहा, "हमने एक परंपरा को तोड़ने, या एक नई परंपरा बनाने का फैसला किया है, और वह है इजरायल पुरस्कार देना; जो हमने अपने लगभग 80 साल के इतिहास में कभी किसी गैर-इजरायली को नहीं दिया है, और इस साल हम इसे राष्ट्रपति ट्रंप को देने जा रहे हैं।"

ट्रंप को यह पुरस्कार इजरायल की उनकी अगली यात्रा के दौरान दिया जाना तय है।

वाईनेट ने मंगलवार को बताया कि इस कार्यक्रम में गायिका नोआ किरेल की भागीदारी भी टाल दी गई है, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्मान में गाना था, और संभवतः ट्रंप की पोतियां भी उनके साथ प्रस्तुति देने वाली थीं।

वाईनेट ने बताया, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि ट्रंप इजरायल नहीं आएंगे, लेकिन यरुशलम पहले ही यह समझ चुका है कि ईरान के साथ संघर्ष विराम की समय-सीमा और उसके 21 अप्रैल को समाप्त होने को देखते हुए, उनके आने की संभावना लगभग शून्य है, क्योंकि यह समारोह 22 अप्रैल को होना है। इजरायल पुरस्कार समारोह के दौरान, वीडियो में ट्रंप की जीत का जिक्र होगा, लेकिन जैसा कि बताया गया है, पुरस्कार देने का कार्यक्रम एक अलग समारोह के लिए टाल दिया जाएगा, जो बाद में जब वे इजरायल आएंगे, तब उनके सम्मान में आयोजित किया जाएगा।"

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि, हालांकि, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले इजरायली स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके आगमन पर सहमति ईरान के साथ संघर्ष विराम से पहले ही बन गई थी, और उम्मीद है कि मिले 18 अप्रैल को इजरायल पहुंचेंगे।

--आईएएनएस