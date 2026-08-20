राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी, होर्मुज में मदद से इनकार पर दक्षिण कोरिया से हुए नाराज

वाशिंगटन, 20 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी तनाव के बीच ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। साथ ही, राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज में वाशिंगटन की मदद करने से इनकार करने पर दक्षिण कोरिया के खिलाफ गुस्सा निकाला है।

तेहरान के खिलाफ संभावित नए कदमों के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, "हमारे पास ऐसे उपाय हैं, जिनसे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत कड़े प्रतिबंध लगाने की क्षमता है। देखते हैं आगे क्या होता है।"

उन्होंने होर्मुज के भविष्य के महत्व को भी कम करके आंका। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका में ऊर्जा उत्पादन बढ़ने और नए सप्लाई रूट बनने से इस रणनीतिक जलमार्ग पर दुनिया की निर्भरता कम हो गई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजर रहे हैं। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। उन्होंने कहा, "अभी यह जलडमरूमध्य खुला है। यहां से बहुत सारे जहाज गुजर रहे हैं, लेकिन लोग इसकी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी समय इसमें थोड़ी कमी आए।"

ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि होर्मुज अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जितना पहले था।"

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में वाशिंगटन की मदद करने से इनकार करने पर दक्षिण कोरिया की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका ने ऊर्जा के लिए अहम इस रास्ते को सुरक्षित करने में मदद मांगी, तो दक्षिण कोरिया के जवाब से वे नाखुश थे।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं खुश नहीं था जब दक्षिण कोरिया ने कहा कि नहीं, वे होर्मुज स्ट्रेट में हमारी मदद करने में दिलचस्पी नहीं रखते, जबकि वे अपना 60 प्रतिशत तेल होर्मुज से ही प्राप्त करते हैं।"

राष्ट्रपति ने होर्मुज पर सियोल के रुख को कोरियाई प्रायद्वीप पर बड़े पैमाने पर होने वाले सैन्य अभ्यासों के बारे में अपनी चिंताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब वे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ कामकाजी संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, तब ऐसे अभ्यास करना उचित नहीं था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या किम जोंग-उन के साथ फिर से बातचीत शुरू करने में परमाणु निरस्त्रीकरण उनका लक्ष्य बना हुआ है, तो ट्रंप ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन किम जोंग-उन के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं।"

ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता के साथ अपने संबंधों की तुलना पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों के संबंधों से की। साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस व्यक्तिगत तालमेल ने अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों को अधिक सुरक्षित बनाया है।

--आईएएनएस

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