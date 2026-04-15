US Politics : यूरोप के ऊर्जा संकट पर ट्रंप ने यूके की नीतियों पर उठाए सवाल, तेल उत्पादन बढ़ाने की सलाह

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने ऊर्जा नीति और यूरोप की स्थिति को लेकर तीखी टिप्पणी की है। ट्रंप ने यूके को अधिक तेल उत्पादन बढ़ाने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने की सलाह दी।

ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम की नॉर्थ सी ऑयल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऊर्जा की भारी जरूरत के बावजूद यूके वहां तेल और गैस की खुदाई नहीं बढ़ा रहा है, जबकि नॉर्वे इस संसाधन से भारी मुनाफा कमा रहा है।

अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पोस्‍ट में कहा, "यूरोप को ऊर्जा की सख्त जरूरत है, फिर भी यूनाइटेड किंगडम 'नॉर्थ सी ऑयल' को खोलने से मना कर रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में से एक है। यह बहुत दुख की बात है। एबरडीन में तो इस समय जबरदस्त तेजी होनी चाहिए थी। नॉर्वे अपना 'नॉर्थ सी ऑयल' यूके को दोगुनी कीमत पर बेच रहा है। वे इससे बहुत ज्‍यादा मुनाफा कमा रहे हैं। यूके, जो ऊर्जा के मामले में 'नॉर्थ सी' पर नॉर्वे से भी बेहतर स्थिति में है, उसे तो और ज्‍यादा खुदाई करके तेल निकालना चाहिए! यह बिल्कुल पागलपन है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं... और, अब और कोई विंडमिल नहीं है।

इस बीच ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्‍व‍िक ऊर्जा संकट को लेकर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता की। फोन पर हुई इस बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही होर्मुज स्‍ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर व‍िचार-व‍िमर्श क‍िया गया। अस्थाई संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी 'व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और 'होर्मुज स्‍ट्रेट' को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया।"

वहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्कियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है।

सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से संयंम बरतने की अपील की है। साथ ही इस्लामाबाद में बेनतीजा रही बातचीत को फिर से शुरू करने, गलतफहमियों को दूर करने और किसी भी तरह के उकसावे से बचे रहने की अपील की।"

--आईएएनएस