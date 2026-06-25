दुनियाभर के नेताओं ने जानलेवा भूकंप के बाद वेनेजुएला के साथ दिखाई एकजुटता

काराकस, 25 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने गुरुवार को एक आधिकारिक अपडेट में कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 32 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हो गए। गुरुवार को दुनिया के कई नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और मदद की पेशकश की।

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मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश के लिए जरूरी मदद की तैयारी के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वेनेजुएला के लोगों के साथ हमारी एकजुटता। विदेश मामलों के सचिव वेनेजुएला के संपर्क में है और मैंने पहले ही जरूरी मदद की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। अभी के लिए, उन्होंने रेस्क्यू और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोगों के साथ मदद की अपील की है। मेक्सिको हमेशा एकजुटता के साथ खड़ा है और रहेगा।"

अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 रेस्क्यूअर और पैरामेडिक्स 50 टन इक्विपमेंट, दवाइयों और जरूरी सप्लाई के साथ काराकास के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया, "इस समय हमने विदेश मंत्रालय के जरिए वेनेजुएला सरकार को मदद की पेशकश की है। 300 रेस्क्यूअर और पैरामेडिक्स, 50 टन इक्विपमेंट, दवाइयों और जरूरी सप्लाई के साथ काराकास के लिए निकलने के लिए तैयार हैं।"

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने लिखा, "भूकंप के बाद वेनेजुएला के लोगों को मेरा और स्पेन का पूरा समर्थन है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।"

इक्वाडोर के प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ ने लिखा, "वेनेजुएला के लोगों के साथ मेरी पूरी एकजुटता है। मैंने इस इमरजेंसी से निपटने के लिए तुरंत मानवीय मदद भेजने का इंतजाम किया है। इक्वाडोर इस समय की जरूरत के हिसाब से तेजी और कमिटमेंट के साथ जवाब देगा क्योंकि इतने बड़े अंतर के बावजूद, इंसानियत को हमेशा एक लीडर के कामों को गाइड करना चाहिए।"

क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पर्रिला ने भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान के लिए वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और 'एक्स' पर लिखा, "मैं भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान के लिए वेनेजुएला के बोलिवेरियन रिपब्लिक की सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व एकजुटता व्यक्त करता हूं। वहां मौजूद क्यूबा के स्वास्थ्य सहयोगी पूरी तरह से तैयार हैं और प्रभावित लोगों को मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं।"

उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओरसी ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और वेनेजुएला सरकार जो भी जरूरी समझेगी, उसमें सहयोग करने की इच्छा जताई।

चिली सरकार ने खतरनाक भूकंप के बाद वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और मानवीय और बचाव मदद देने की इच्छा जताई और कहा, "चिली सरकार आज दोपहर आए भूकंप के लिए वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाती है। इस भूकंप से उस देश का एक बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है, जिसमें काफी सामान का नुकसान हुआ है और लोगों के मारे जाने की भी संभावना है। चिली सरकार इस दुखद घटना पर अफसोस जताती है और जरूरत पड़ने पर मानवीय और बचाव मदद देने को तैयार है।"

वहीं, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा, "वेनेजुएला में आए भूकंप के नतीजों पर गहरी चिंता के साथ, मैं सरकार की तरफ से वेनेजुएला के अधिकारियों और लोगों के साथ दिल से एकता और अपनापन दिखाती हूं। काउंसिल की प्रेसीडेंसी देशवासियों के लिए मानवीय मदद और सहायता के हर चैनल को तुरंत एक्टिवेट करने के लिए विदेश मंत्रालय और सिविल प्रोटेक्शन के साथ लगातार संपर्क में है।"

वहीं, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने लिखा, मैं वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये भूकंप वेनेजुएला में एक सदी से भी ज्यादा समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से थे और अभी तक कुल मौतों का पता नहीं चला है। मेरी संवेदनाएं हर उस परिवार के साथ हैं जो अब दुख में है और उन लोगों के साथ भी हैं जो अभी भी मलबे में फंसे अपने प्रियजनों के बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मलेशिया को वेनेजुएला के बचावकर्मियों की हिम्मत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वे आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मिल रही मदद से उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन दिखाते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को जल्दी से तैयार रहने को कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रूथ सोशल पर लिखा, "वेनेजुएला के महान लोगों पर अभी-अभी आए दो बड़े भूकंप बहुत बड़े हैं और इनसे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। यूएसए मदद के लिए तैयार और काबिल है! मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को जल्दी से तैयार रहने को कहा है। हम अपने नए और अच्छे दोस्तों के लिए मौजूद रहेंगे। शुरुआती रिपोर्ट अच्छी नहीं हैं।"

--आईएएनएस

केके/पीएम