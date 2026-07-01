दक्षिण कोरिया: सत्तारूढ़ पार्टी में बढ़ते तनाव के बीच एकता पर जोर, ली जे म्युंग ने पूर्व राष्ट्रपति से की मुलाकात

सोल, 1 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) के भीतर बढ़ते गुटीय तनाव के बीच पार्टी में एकता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने यह बात बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ एक बैठक के दौरान कही, जो आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले हुई है।
योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह बैठक चेओंग वा डे (राष्ट्रपति कार्यालय) में दोपहर के भोजन के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आंतरिक विभाजन पर चर्चा की।
राष्ट्रपति ली ने कहा कि पार्टी की मजबूती और समावेशी राजनीति देश के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा,"पार्टी के भीतर एकता बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी को अंदर से मजबूत होना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को अपने दायरे का विस्तार करना चाहिए और “संरचनात्मक विविधता” को बढ़ावा देना चाहिए।
ली ने कहा कि एकता और विविधता ऐसे दो अहम पहलू हैं जिनके साथ-साथ संतुलित रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी अब पूरे देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन चुकी है और उसे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीति अपनानी चाहिए।
इस बीच, पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन ने भी पार्टी एकता को राष्ट्रीय एकता की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील ताकतों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए।
मून ने कहा, "डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले एकजुट होना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ली ही वह व्यक्ति हैं जो पार्टी की एकता, व्यापक प्रगतिशील गठबंधन और राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी में बढ़ते मतभेदों को हालिया जनमत सर्वेक्षणों में राष्ट्रपति ली की लोकप्रियता में गिरावट का एक कारण माना जा रहा है। कुछ नेताओं ने उनकी नीतियों की आलोचना की है, यह कहते हुए कि वे पारंपरिक पार्टी रुख से अलग हैं।
डेमोक्रेटिक पार्टी अगस्त में अपना राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें नए नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है।
उत्तर कोरिया नीति पर बात करते हुए राष्ट्रपति ली ने कहा कि वे पूर्व डेमोक्रेटिक सरकारों की सुलह आधारित नीति को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति के लिए यह जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति मून ने भी कहा कि उत्तर कोरिया के साथ संवाद का अवसर धैर्य और स्थिर सुरक्षा नीति से ही फिर से बन सकता है।
राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, ली ने मून से उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने में सलाह और भूमिका निभाने का अनुरोध भी किया, जिसे मून ने स्वीकार कर लिया।
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