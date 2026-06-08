दक्षिण कोरिया: पीएम पद की उम्मीदवार बोलीं, 'आम लोगों का जीवन-स्तर सुधारना मेरी प्राथमिकता'

सोल, 8 जून (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हान सियोंग सुक ने सोमवार को कहा कि अगर उन्हें देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद पर नियुक्त किया जाता है तो वो आम लोगों की आजीविका को बेहतर करने पर जोर देंगी।

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राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने रविवार को हान को निवर्तमान प्रधानमंत्री किम मिन सुक का उत्तराधिकारी नामित किया। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हान इससे पहले ली सरकार में लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं।

किम सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

हान ने पत्रकारों से कहा, "अगर मुझे प्रधानमंत्री की अहम जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं लोगों की आजीविका से जुड़ी आपातकालीन स्थिति को हल करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूंगी।”

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, वह अपनी पार्लियामेंट्री कन्फर्मेशन हियरिंग की तैयारियों के लिए बनाए गए कार्यालय में मीडिया से बात कर रही थीं।

उन्होंने आगे कहा, “ऐसे समय में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) औद्योगिक पुनर्गठन को तेज कर रही है और वैश्विक संकट जटिल बना हुआ है, मैं बड़े एआई परिवर्तन को गति दूंगी और नवाचार को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करूंगी। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन प्रयासों के परिणाम सभी लोगों के लिए अवसर और विकास लेकर आएं। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगी।”

हान ने निवर्तमान प्रधानमंत्री किम के प्रति आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने ली प्रशासन के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ठोस उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह किम की उपलब्धियों पर आगे काम करेंगी और ऐसे बदलाव लाएंगी जिन्हें लोग सीधे महसूस कर सकें।

राष्ट्रपति ली ने अपने एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने किसी पेशेवर राजनेता के बजाय हान को इसलिए चुना क्योंकि वह व्यावहारिक दृष्टि से काम करने के लिए उपयुक्त हैं, जबकि राजनीतिक पहलुओं का काम सत्तारूढ़ पार्टी संभाल सकती है।

उन्होंने कहा, “हमारी कैबिनेट मौजूदा परिस्थितियों में पूरी गति से काम करेगी और मुझे लगता है कि एमएमई मंत्री हान इसके लिए उपयुक्त हैं। वह बहुत मेहनत करती हैं और बेहतरीन काम करती हैं।”

उन्होंने हल्के अंदाज में यह भी कहा, “कहा जाता है कि उनके अधीन सिविल सेवकों ने शिकायत की कि उन्हें कठिनाई हो रही है क्योंकि वह उन्हें बहुत काम करवाती हैं। मैं चाहता था कि अन्य कर्मचारी भी उसी अनुभव से गुजरें।”

59 वर्षीय हान ने 1989 में सुकम्यॉन्ग वुमेन्स यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद एक स्थानीय कंप्यूटर पत्रिका में पत्रकार के रूप में करियर शुरू किया।

1997 में वह एम्पास नामक वेब सर्च इंजन और पोर्टल कंपनी से जुड़ीं और उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल रहीं।

इसके लगभग दस साल बाद वह एनएचएन कंपनी में शामिल हुईं, जो आगे चलकर नेवर जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनी की पूर्ववर्ती बनी, और उन्होंने इसे दक्षिण कोरिया का प्रमुख इंटरनेट प्लेटफॉर्म बनाने में अहम भूमिका निभाई।

2017 में उन्हें नेवर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया और वह कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनीं।

2017 से 2020 तक उन्हें फॉर्च्यून मैगजीन की “विश्व की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं” में शामिल किया गया।

सीईओ पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने नेवर के यूरोप बिजनेस का नेतृत्व किया और बाद में कंपनी की सलाहकार रहीं।

लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने “स्टार्टअप फॉर ऑल” जैसी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना था, और छोटे व्यवसायों व स्वरोजगार करने वालों के लिए बनाए सहायता कार्यक्रमों को मजबूत करना था।

यदि राष्ट्रीय विधानसभा से उनकी पुष्टि हो जाती है, तो वह ली जे-म्युंग सरकार की पहली महिला प्रधानमंत्री और 2006–2007 में पद संभालने वाली हान म्यांग-सुक के बाद दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी।

--आईएएनएस

केआर/