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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने हान सोंग-सुक को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 07, 2026, 10:22 AM
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने हान सोंग-सुक को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया

सोल, 7 जून (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने देश की मौजूदा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) मंत्री हान सोंग-सुक को देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

यदि संसद से उनका नाम अनुमोदित हो जाता है, तो हान सोंग-सुक सरकार की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी और दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। उनसे पहले हान म्युंग-सुक ने 2006 से 2007 तक इस पद पर कार्य किया था।

वर्तमान प्रधानमंत्री किम मिन सोक पद छोड़ रहे हैं। योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वे आगामी अगस्त या सितंबर में होने वाले सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व चुनाव में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख कांग हुन-सिक ने नामांकन की घोषणा करते हुए कहा, "हान सोंग-सुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित परिवर्तन को आगे बढ़ाने और देश की समावेशी आर्थिक वृद्धि को गति देने में सक्षम हैं।" ली ने सुक के तकनीकी क्षेत्र के अनुभव, विशेषकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी नेवर में पूर्व सीईओ के रूप में उनकी भूमिका का भी उल्लेख किया।

सरकार ने निवर्तमान प्रधानमंत्री किम मिन-सोक के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी नीतियों के सकारात्मक परिणाम देश को मिले हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ली जे म्युंग के कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है।

राष्ट्रपति ली सोमवार को अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वे आगामी वर्ष के लिए अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं और विकास एजेंडा को साझा करेंगे।

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले से ही एक विशेष टीम गठित कर दी है, ताकि नामांकित प्रधानमंत्री को सुनवाई और पुष्टि प्रक्रिया में सहायता मिल सके।

यह नियुक्ति दक्षिण कोरिया में तकनीक-आधारित शासन और एआई केंद्रित विकास रणनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

--आईएएनएस

केआर/