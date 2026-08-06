दक्षिणी फिलीपींस में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 10 किमी की गहराई पर हिली धरती

मनीला, 6 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिणी फिलीपींस के डावाओ ऑक्सिडेंटल प्रांत में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों से अफरातफरी का माहौल बन गया रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोलकेनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने कहा कि टेक्टोनिक भूकंप स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 5:41 बजे 10 किमी की गहराई पर आया, जिसका केंद्र बालुत आइलैंड के तट से 99 किमी दक्षिण-पश्चिम में था।

मनीला स्टैंडर्ड के अनुसार, भूकंप की हलचल तेज थी, लेकिन इतनी नहीं कि सुनामी की चेतावनी दी जा सके, हालांकि कुछ प्रभावित प्रांतों और इलाकों ने सरकारी ऑफिसों में क्लास और काम के साथ-साथ दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों को रोकने की घोषणा की।

भूकंप का झटका कोटाबाटो ट्रेंच के पास था, जिसके झटके सारंगनी प्रांत, जनरल सैंटोस सिटी और साउथ कोटाबाटो के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। फिवोल्क्स ने दावाओ डेल सुर, कोटाबाटो और सुल्तान कुदरत में भी तीव्रता की रिपोर्ट दी।

सारंगनी आइलैंड के रेस्क्यूअर हार्ली साउरो ने एजेंस फ्रांस प्रेस को बताया कि भूकंप तब आया, जब बड़ी संख्या में लोग सरकारी सब्सिडी लेने के लिए इकट्ठा हुए थे।

उन्होंने कहा, “झटके काफी तेज थे। मैंने लोगों को घबराया हुआ देखा। वे भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे। भूकंप तब आया जब लोकल सरकार फाइनेंशियल सब्सिडी दे रही थी, इसलिए कोर्ट में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। हमारे अंदाजे और अनुभव के आधार पर हमें नहीं लगता कि कोई हताहत या नुकसान हुआ होगा।”

बुधवार के बाद यह दूसरा ऐसा भूकंप है। इससे पहले बुधवार को फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने बताया था कि डावाओ ऑक्सिडेंटल प्रांत में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था।

संस्था ने कहा कि टेक्टोनिक भूकंप स्थानीय समय के हिसाब से दोपहर 12:14 बजे 13 किमी की गहराई पर आया। उसने कहा कि भूकंप से फिलीपींस को सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

इस बीच, जर्मन भू-विज्ञान अनुसंधान केंद्र जीएफजेड के अनुसार, बुधवार को सुबह 04:14:09 जीएमटी पर फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया।

भूकंप का केंद्र शुरू में 5.37 डिग्री उत्तरी अक्षांस और 125.45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तय किया गया था। भूकंप की गहराई 10.0 किमी थी।

फिलीपींस दक्षिण-पूर्व एशिया का एक आइलैंड वाला देश है। यह अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी फटने और सुनामी से प्रभावित होता है क्योंकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे पर है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के चारों ओर बहुत ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी की हलचल वाला एक बड़ा, घोड़े की नाल के आकार का जोन है।

इन हालिया भूकंपों से पहले 8 जून को एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे इमारतें ढह गईं, भूस्खलन हुआ और मिंडानाओ के पास वाले द्वीप पर कम से कम 76 लोगों की मौत हो गई। उस भूकंप के कारण कोटाबाटो ट्रेंच खिसक गई और समुद्र तल 2 मीटर यानी 6.6 फीट तक ऊपर उठ गया। इससे कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचा और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ।

--आईएएनएस

केके/वीसी