दक्षिण चीन में बाढ़ का कहर: छह की मौत, 11 लापता, लाखों लोग प्रभावित

बीजिंग, 7 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण चीन के गुआंग्शी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में मंगलवार शाम तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग अब भी लापता हैं।

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समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ के मुताबिक, टाइफून मेसाक की वजह से हुई भारी बारिश से गुआंग्शी में करीब 3.75 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1.30 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।

गुआंग्शी में राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। खोज और बचाव अभियान के लिए 8,000 से ज्यादा कर्मियों, 1,700 से अधिक वाहनों और 5,700 नावों को लगाया गया है। इसके साथ ही खतरनाक जगहों को सुरक्षित बनाने का काम भी चल रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, इलाके के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल क्षेत्र के 341 जलाशयों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं, 41 नदियों के 56 निगरानी केंद्रों पर भी पानी का स्तर चेतावनी सीमा से ऊपर दर्ज किया गया है।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वह लोगों को समय रहते चेतावनी देने, जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बाढ़ के बाद राहत व पुनर्वास के काम को और मजबूत करेगा।

गुआंग्शी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र ने मंगलवार सुबह 7 बजे बाढ़ को लेकर सबसे ऊंचे स्तर का रेड अलर्ट जारी किया। इसके कुछ ही समय बाद पड़ोसी ग्वांगडोंग प्रांत ने भी बाढ़ का रेड अलर्ट जारी कर दिया।

सुबह 7 बजे तक गुआंग्शी की 55 नदियों के 70 निगरानी केंद्रों पर पानी का स्तर चेतावनी सीमा से 0.01 मीटर से लेकर 7.46 मीटर तक ऊपर बना हुआ था। क्षेत्रीय जल विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक कई नदी क्षेत्रों में पानी का स्तर ऊंचा बना रह सकता है।

चीन में आपदा से निपटने के लिए चार स्तर की आपातकालीन व्यवस्था है, जिसमें लेवल-I सबसे गंभीर माना जाता है। चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने मंगलवार को गुआंग्शी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र के लिए 36,000 से ज्यादा अतिरिक्त राहत सामग्री भेजी है।

इन राहत सामग्रियों में बैग और नावें शामिल हैं। इन्हें राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय तथा राष्ट्रीय खाद्य और रणनीतिक भंडार प्रशासन ने मिलकर भेजा है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी