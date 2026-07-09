दक्षिण चीन के क्वांगशी में आई बाढ़ में 39 लोगों की मौत

बीजिंग, 9 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण चीन के क्वांगशी चुआंग स्वायत्त प्रदेश की राजधानी नाननिंग में आयोजित एक न्यूज ब्रीफिंग से मिली खबर के अनुसार, नाननिंग के ल्यूलान जलाशय बांध के टूटने समेत इस दौर की बाढ़ में क्यांगशी में कुल 39 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग लापता है। क्योंकि कुछ मृतकों की पहचान की तकनीकी पुष्टि के लिए समय लगेगा, मृतकों और लापता व्यक्तियों की संख्या शायद दोहरी होने की आशंका है।

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नाननिंग शहर के उपमहापौर तिंग वेइ ने बताया कि ल्यूलान जलाशय का बांध टूटने से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और सात लोग लापता है। 9 जुलाई की सुबह 11 बजे तक नाननिंग शहर में कुल 64 हजार 500 लोग स्थानांतरित किए गए।

परिचय के अनुसार, नाननिंग शहर ने प्राकृतिक आपदा राहत की तीसरी श्रेणी वाली आपात प्रतिक्रिया को दूसरी श्रेणी की आपात प्रतिक्रिया तक उन्नत की है और प्रभावित लोगों को जरूरी वस्तुएं प्रदान की हैं।

बताया गया है कि अब ल्यूलान जलाशय का जल स्तर बांध की आधार चट्टान के नीचे हो गया है और अन्य जलाशयों की स्थिर स्थिति है। बचाव और राहत कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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