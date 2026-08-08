ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर कोर्ट की रोक पर जताया ऐतराज, सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख

वाशिंगटन, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉलरूम निर्माण मामले में अपीलीय अदालत के फैसले पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सैन्य और सुरक्षा परिसर के निर्माण संबंधित मामले में एक अपीलीय अदालत के फैसले के बाद उनकी सरकार तुरंत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इस फैसले में व्हाइट हाउस में एक सैन्य और सुरक्षा परिसर के निर्माण को जारी रखने के खिलाफ फैसला सुनाया गया था।

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राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दो अपीलीय जजों ने उस बेहद जरूरी सैन्य केंद्र के खिलाफ वोट किया है जिसकी वाशिंगटन और पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “फैसले पर रोक लगा दी गई है और यह कुछ समय तक लागू नहीं होगा। हम तुरंत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।”

राष्ट्रपति ने जज नेओमी राव के असहमति वाले मत का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालत के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि वादी के पास निर्माण कार्य रोकने का कानूनी अधिकार नहीं था।

ट्रंप की तरफ से साझा किए गए कुछ हिस्सों के अनुसार राव ने कहा, “यह अपनी समझ का खुला गलत इस्तेमाल था। शुरुआत में, जिला कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि ट्रस्ट के पास व्हाइट हाउस में निर्माण रोकने का कोई अधिकार नहीं है।”

जज नेओमी राव ने कहा कि हितों का संतुलन पूरी तरह सरकार के पक्ष में झुका हुआ है। उन्होंने जिला अदालत पर आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रपति के आवास और कार्यालय में खुले निर्माण स्थल से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को नजरअंदाज कर, 'एक राहगीर की सौंदर्य संबंधी नाराजगी' को प्राथमिकता दी।

राव ने कहा, “जिला अदालत ने व्हाइट हाउस में निर्माण की निगरानी अपने हाथ में ले ली है और मेरे सहयोगी इस न्यायिक अतिक्रमण की पुष्टि कर रहे हैं। चूंकि यह निषेधाज्ञा संघीय अदालतों के उचित अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए निर्माण कार्य जारी रहने दिया जाना चाहिए।”

ट्रंप ने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित और गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि सेना और सीक्रेट सर्विस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि यह परिसर देश और भविष्य के राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, इस इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में बम शेल्टर, एक हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी, टॉप-सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्टिव पार्टीशन और मिसाइल-रेसिस्टेंट स्टील शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इसमें ड्रोन-प्रूफ छतें और रूफ, मिलिट्री-ग्रेड वेंटिलेशन और गोलियों, बैलिस्टिक इम्पैक्ट और ब्लास्ट को झेलने में सक्षम ग्लास भी शामिल होंगे।

ट्रंप ने कहा, “यह सब एक बड़ी, महंगी और बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिट के तौर पर एक साथ जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य ऑपरेशन्स के लिए बहुत जरूरी है!”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस फैसले से व्हाइट हाउस के कर्मचारियों, आगामी राष्ट्रपतियों और उनके परिवारों को खतरा है। आने वाले हेड ऑफ स्टेट, बड़े लोग और आम लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि सुरक्षित बॉलरूम तय समय से पहले और बजट के अंदर बन रहा है। उन्होंने इसे अपनी और दूसरे प्राइवेट सपोर्टर्स की तरफ से तोहफा बताया और कहा कि इससे टैक्सपेयर्स पर कोई खर्च नहीं आएगा।

उन्होंने कहा, “पूरा कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री और बाकी सब, ज्यादातर बन चुका है, फैब्रिकेट हो चुका है और उसके लिए पेमेंट भी हो चुका है। बहुत कुछ पहले से ही साइट पर है, या डिलीवर किया जा रहा है। इस गलत फैसले को सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से पलट देना चाहिए।”

राव को ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के लिए अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स में नियुक्त किया गया था। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करने के बाद सीनेट ने 2019 में उन्हें कन्फर्म किया था।

--आईएएनएस

केके/एएस