ट्रंप ने रणनीतिक खनिज परियोजनाओं के लिए 2 अरब डॉलर निवेश का किया ऐलान, रक्षा सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर

वाशिंगटन, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूरी माइनिंग और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा की घोषणा की है। अमेरिका घरेलू प्रोडक्शन को फिर से बनाने के साथ डिफेंस सप्लाई चेन को मजबूत करना और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहता है।

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ट्रंप ने विदेश सचिव मार्को रुबियो की होस्ट की गई माइनिंग इंडस्ट्री राउंडटेबल मीटिंग में माइनिंग स्कूलों और वर्कफोर्स प्रोग्राम के लिए 180 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम का भी ऐलान किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “रणनीतिक महत्व के खनिज अमेरिका की ताकत का आधार हैं। इन्हीं कच्चे संसाधनों से उन्नत हथियारों से लेकर ऑटोमोबाइल तक का निर्माण होता है। हम चाहते हैं कि इन जरूरी खनिजों का खनन, प्रसंस्करण और निर्माण अमेरिका में ही अमेरिकी कौशल और अमेरिकी श्रमिकों के हाथों से किया जाए।

उन्होंने कहा, “हमारे पास बेहतर कौशल है। दुनिया में किसी से भी बेहतर हाथ हमारे पास हैं। अमेरिका 1950 के दशक के बाद सबसे तेज गति से खदानें खोल रहा है।”

व्हाइट हाउस ने कहा कि ये निवेश सप्लाई-चेन की कमजोरियों को दूर करेंगे, भू-राजनीतिक व्यवधानों से रक्षा औद्योगिक आधार की रक्षा करेंगे और अगली पीढ़ी की तकनीकों को समर्थन देंगे।

अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रतिबद्धता कैलिफोर्निया की सिला नैनो टेक्नोलॉजीज में युद्ध विभाग का 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश है। यह सिलिकॉन-कार्बन बैटरी एनोड प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और लिथियम-आयन बैटरी सेल बनाने की फैसिलिटी बनाएगा। इन मटीरियल का इस्तेमाल सैटेलाइट, अनमैन्ड एरियल सिस्टम और हथियारों में होता है।

डिपार्टमेंट सनराइज एनर्जी मेटल्स में 400 मिलियन डॉलर निवेश करेगा ताकि स्कैंडियम सप्लाई चेन डेवलप की जा सके, जिसमें व्हाइट हाउस ने दुनिया की पहली प्राइमरी स्कैंडियम माइन बताया है। स्कैंडियम का इस्तेमाल फाइटर जेट और स्पेसक्राफ्ट के लिए हाई-हीट एल्युमिनियम एलॉय में किया जाता है।

मिनेसोटा की नीरॉन मैग्नेटिक्स को रेयर अर्थ- फ्री परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए 150 मिलियन डॉलर मिलेंगे। 85 मिलियन डॉलर से ज्यादा स्टैंडर्ड बॉक्साइट को दिए जाएंगे ताकि हाई-टेम्परेचर-रेसिस्टेंट मटीरियल में इस्तेमाल होने वाले रिफ्रैक्टरी-ग्रेड बॉक्साइट को सुरक्षित किया जा सके।

एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक कैलिफोर्निया बोरॉन डिपॉजिट को बनाने के लिए 5ई एडवांस्ड मैटेरियल्स में 8 मिलियन डॉलर निवेश करेगा। यह अलबामा में वेस्टवॉटर रिसोर्सेज को ग्रेफाइट के लिए और पेंसिल्वेनिया में ग्लोबल एडवांस्ड मटीरियल्स को टैंटलम और नियोबियम के लिए 25 मिलियन डॉलर देगा।

इसलिए, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मेडागास्कर में एक माइन बनाने के लिए हरेना रेयर अर्थ्स में 4.8 मिलियन डॉलर के बराबर निवेश करेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैग्नेट मेटल और रेयर अर्थ को सुरक्षित करना है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 माइनिंग स्कूलों के लिए 100 मिलियन डॉलर की भी घोषणा की, जिसका लक्ष्य माइनिंग, मिनरल और उससे जुड़ी सप्लाई चेन में डिग्री पाने वाले ग्रेजुएट की संख्या को दोगुना करना है।

उन्होंने कहा, “हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अमेरिकी माइनर्स की अगली पीढ़ी को ट्रेन करने के लिए 100 मिलियन डॉलर दे रहे हैं।”

80 मिलियन डॉलर से ज्यादा रकम अलग-अलग तीन स्कूलों को वर्कफोर्स प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के लिए दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ग्रांट में 81 मिलियन डॉलर कोलोराडो स्कूल ऑफ माइन्स, साउथ डकोटा स्कूल ऑफ माइन्स और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को दिए जाएंगे।

रुबियो, इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक राउंडटेबल में माइनिंग अधिकारियों और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए। व्हाइट हाउस ने इसे 120 से ज्यादा सालों में किसी प्रेसिडेंट और माइनिंग इंडस्ट्री के लीडर्स के बीच सबसे बड़ी मीटिंग बताया।

--आईएएनएस

केके/वीसी