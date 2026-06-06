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ट्रंप ने जेलेंस्की के ओपन लेटर के बाद कहा, 'रूस और यूक्रेन को विवाद आपस में सुलझाने दें'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 06, 2026, 05:11 PM
ट्रंप ने जेलेंस्की के ओपन लेटर के बाद कहा, 'रूस और यूक्रेन को विवाद आपस में सुलझाने दें'

वाशिंगटन, 6 जून (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लिखे गए ओपन लेटर और उनसे मुलाकात के प्रस्ताव का जिक्र किया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस पहल पर रूसी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं रही और उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार करने के संकेत नहीं दिए।

यूनाइटेड 24 मीडिया प्लेटफॉर्म ने शनिवार सुबह बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि वह युद्ध में शामिल दोनों देशों के नेताओं के बीच अमेरिकी मध्यस्थों की गैरमौजूदगी में सीधी बातचीत के विरोध में नहीं हैं।

एडनक्रोनोस न्यूज एजेंसी ने बताया, "मेरा मतलब है, उन्हें इसे सुलझाने दें। मैं ही वह व्यक्ति हूं, जिसने उन्हें इस संभावना तक पहुंचाया। मुझे लगता है कि सब कुछ सुलझ जाएगा। यह एक ऐसा युद्ध है, जो कभी शुरू नहीं होना चाहिए था। मेरे राष्ट्रपति रहते हुए, यह कभी शुरू नहीं होता। लेकिन, सब कुछ सुलझ जाएगा।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि इस लड़ाई की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर है, जो 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया था।

इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि वह इस संभावित प्रगति से खुश हैं।

इस बीच, रूस और यूक्रेन के बीच बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला जारी है। सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यह वही शहर है जहां इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, जिसमें शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन ने अपना पूरा भाषण दिया था।

रूस के अधिकारियों ने बताया कि बाल्टिक सागर पर शहर के इलाके में 86 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। इलाके के गवर्नर, एलेक्जेंडर ड्रोज्डेंको ने टेलीग्राम पर लिखा, "लड़ाकू ऑपरेशन जारी हैं।"

राजधानी मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन के अनुसार, अकेले रात भर में, फेडरेशन के पूरे इलाके में 376 से ज्यादा ड्रोन रोके गए, जिनमें आठ मॉस्को की ओर थे।

मॉस्को के अनुसार, हाल के दिनों में कीव से आए ड्रोन ने कथित तौर पर सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल और क्रोनस्टाट मिलिट्री बेस पर हमला किया, जो यूक्रेनी बॉर्डर से लगभग 1,100 किलोमीटर दूर है। पिछले हमलों की तरह, शनिवार को पुलकोवो एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

--आईएएनएस

केके/एबीएम