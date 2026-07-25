ट्रंप के सामने प्रेस की स्वतंत्रता पर डब्ल्यूएचसीए का जोर, कहा- लोकतंत्र की बुनियाद है आजाद मीडिया

वाशिंगटन, 25 जुलाई (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (डब्लयूएचसीए) ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को अपने सालाना डिनर में फर्स्ट अमेंडमेंट और फ्री प्रेस की भूमिका का जोरदार बचाव किया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि पत्रकारों की आलोचना तो जायज है, लेकिन प्रेस की आजादी को कमजोर करने की कोशिशें अमेरिकी लोकतंत्र की नींव के लिए खतरा हैं।

Read More

ट्रंप का परिचय देने से पहले, रीशेड्यूल किए गए व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में डब्लयूएचसीए की निवर्तमान अध्यक्ष वेइजिया जियांग ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रेस के बीच संबंध अक्सर झगड़े वाला होता था, लेकिन आखिर में यह अमेरिकी जनता की सेवा करने वाले संवैधानिक सुरक्षा पर आधारित होता है।

जियांग ने कहा, "हालांकि, प्रेस की आलोचना करने और उसे कमजोर करने की कोशिश करने में एक फर्क है, एक अस्तित्व का फर्क है। एक हम सभी को बेहतर बनाता है। दूसरा ठीक वही है जिसे फाउंडर रोकना चाहते थे।"

जियांग ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति और पत्रकारों के बीच सवाल-जवाब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा, "जब हम सवाल पूछते हैं, तो आप जवाब में अपनी बात रखते हैं। आप हमें जवाब देते हैं और फिर हम आपसे दोबारा सवाल करते हैं।"

जियांग ने ट्रंप के कारोबारी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, "आप हमेशा से सौदे करने वाले व्यक्ति रहे हैं।"

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "तो यही हमारा सौदा है। फर्स्ट अमेंडमेंट कोई बातचीत का विषय नहीं, बल्कि तय व्यवस्था है।"

तीन महीने पहले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के मूल कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी के कारण समारोह को स्थगित करना पड़ा था।

जियांग ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि उस हमले ने पत्रकारों के हौसले को कमजोर करने के बजाय उनके संकल्प को और मजबूत किया।

उन्होंने कहा, "उस रात ने हम सभी की परीक्षा ली और यह दिखाया कि ऐसी कई चीजें हैं, जिनके लिए लड़ना जरूरी है।"

उन्होंने याद किया कि आपात स्थिति के दौरान भी रिपोर्टर, फोटोग्राफर और टीवी क्रू लगातार घटनास्थल से जानकारी जुटाने और उसे प्रसारित करने में जुटे रहे।

जियांग ने यह भी कहा कि उस संकट के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों को हालात की जानकारी जुटाते हुए करीब से देखा।

उन्होंने कहा, "मुझे ऐसी चीज देखने का दुर्लभ मौका मिला, जिसे हममें से बहुत कम लोग वास्तविक समय में देख पाते हैं।"

जियांग ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहे थे। वह सवाल पूछ रहे थे और यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि जनता तक सही जानकारी पहुंचाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो। यही तो हमारा भी काम है।"

उन्होंने कहा कि उस रात का सबसे बड़ा सबक यही था कि सरकार और पत्रकारों, दोनों की साझा जिम्मेदारी लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना है।

अपने संबोधन के शुरुआती हिस्से में जियांग ने कहा कि उस हमले ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र भी हिंसा से अछूता नहीं है।

उन्होंने कहा, "पिछले अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश इस बात की गंभीर याद दिलाती है कि लोकतंत्र हिंसा से सुरक्षित नहीं है और जिन आजादी को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।"

डब्ल्यूएचसीए की नवनिर्वाचित अध्यक्ष जैकी हेनरिक ने भी इसी संदेश को दोहराया। उन्होंने कहा कि संगठन बिना किसी डर या पक्षपात के तथ्यों की खोज के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया।

हेनरिक ने कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं कि उन्होंने आज रात इस परंपरा का हिस्सा बनना स्वीकार किया। यह परंपरा हमारे लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस की अहम भूमिका को सम्मान देती है।"

इस शाम सीक्रेट सर्विस ऑफिसर विक्टर गोंजालेज को भी सम्मानित किया गया, जो अप्रैल में हुए हमले के दौरान बंदूकधारी का सामना करते हुए घायल हो गए थे। साथ ही, उन पत्रकारों, फोटोग्राफरों और मीडिया संगठनों को भी सम्मानित किया गया जिन्हें बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया।

--आईएएनएस

केके/एएस