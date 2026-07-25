ट्रंप के नॉमिनी ने एआई एक्सपोर्ट पर सख्त कंट्रोल का वादा किया

वॉशिंगटन, 25 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण विभाग के शीर्ष पद के लिए नामांकित प्रत्याशी ने इस सप्ताह एक बड़ा संकल्प लेते हुए कहा है कि वह अमेरिका की अत्यंत संवेदनशील और आधुनिक तकनीकों को शत्रु देशों के सैन्य मंसूबों तक नहीं पहुंचने देंगे। चीन के साथ बढ़ते वैश्विक मुकाबले के बीच, उन्होंने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस और सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया है।

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कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (बीआईएस) में एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर नॉमिनेट की गईं एबी वॉरेन ने सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर की ग्लोबल होड़ के बीच, एक्सपोर्ट कंट्रोल वॉशिंगटन के सबसे अहम नेशनल सिक्योरिटी टूल्स में से एक हैं।

वॉरेन ने सांसदों से कहा, "ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और बेजोड़ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट और साइंटिफिक इनोवेशन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक्सपोर्ट कंट्रोल उन सबसे अहम टूल्स में से हैं, जिनसे यह पक्का किया जा सकता है कि अमेरिका की सबसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हमारे दुश्मनों की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में न हो।"

वॉरेन का परिचय देते हुए सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि अमेरिका "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन आगे रहेगा, इस मामले में चीन के साथ होड़" में बना हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि "लीडरशिप की अहम जगहों पर सही लोगों के होने से हमारे देश को फायदा मिलता है। वॉरेन अमेरिका की एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी बनाने में मदद करेंगी ताकि "यह पक्का किया जा सके कि अमेरिका चीन का मुक़ाबला कर सके और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका की तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूत किया जा सके।"

कमेटी के चेयरमैन टिम स्कॉट ने भी इस पद के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट कंट्रोल से "संवेदनशील अमेरिकी टेक्नोलॉजी को हमारे दुश्मनों के हाथों में जाने से रोकने" में मदद मिलती है और यह पक्का होता है कि "ग्लोबल एआई की दौड़ में जीत अमेरिका की हो, न कि चीन की। बीआईएस लीडरशिप के फैसलों का असर राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी सेक्टर और अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ेगा।"

अपने बयान में वारेन ने कहा कि उभरती प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास और तेजी से वैश्विक होती आपूर्ति शृंखलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ घनिष्ठ समन्वय पर आधारित एक लचीली नियामक प्रणाली की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ऐसी नियामक प्रणाली की आवश्यकता है जो प्रभावी, अनुकूलनीय और हमारे सहयोगियों और साझेदारों के साथ घनिष्ठ समन्वय पर आधारित हो।"

उन्होंने आगे कहा, "यदि मेरी नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है, तो मैं कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी, यह सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगी कि बीआईएस के निर्यात नियंत्रण प्रभावी और प्रवर्तनीय हों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस, हमारे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और सरकार और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगी।"

सवाल-जवाब के दौरान सीनेटर कैथरीन कोर्टेज मास्टो ने चिंता व्यक्त की कि उन्नत सेमीकंडक्टरों पर निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने से चीन की एआई क्षमताओं में तेजी आ सकती है।

चीन में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के बारे में पूछे जाने पर वारेन ने कहा कि उनका दृष्टिकोण मौजूदा कानून द्वारा निर्देशित होगा।

उन्होंने 'एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट' का जिक्र करते हुए कहा, "जब मैं एक वकील के तौर पर अपनी सोच के बारे में सोचती हूं, तो मैं कानून को देखती हूं।" एक्सपोर्ट कंट्रोल (निर्यात पर नियंत्रण) वहां लागू किए जाने चाहिए जहां "राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम चिंताएं" हों, साथ ही उनके आर्थिक असर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

वॉरेन ने कहा, "मेरी समझ से अभी कड़े कंट्रोल लागू हैं, लेकिन तकनीक हमेशा बदलती रहती है। हमें हर चीज के बारे में अपडेट रहना होगा और अगर मेरी नियुक्ति पक्की हो जाती है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि स्टाफ़ और मैं खुद भी लगातार इस पर नजर रखें।"

बाद में सीनेटर जैक रीड ने वॉरेन से उन रिपोर्टों के बारे में सवाल किया जिनमें कहा गया था कि चीन के मालिकाना हक वाली कंपनियों ने एक कथित खामी (लूपहोल) के बंद होने से पहले एडवांस्ड नविडिया और एएमडी चिप्स इम्पोर्ट किए थे। वॉरेन ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी किसी खामी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी नियुक्ति होती है तो वह मौजूदा नियमों की समीक्षा करेंगी और एक्सपोर्ट लागू करने वाले अधिकारियों के साथ मिलकर उन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए काम करेंगी।

वारेन ने कहा कि उन्हें "किसी विशिष्ट चिंता की जानकारी नहीं है", लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे बीआईएस के अनुभवी अधिकारियों की विशेषज्ञता को महत्व देती हैं और पुष्टि होने पर उनके साथ मिलकर काम करेंगी।

ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (बीआईएस) अमेरिकी सरकार की प्रमुख एजेंसियों में से एक बन गया है जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर और वाणिज्यिक एवं सैन्य दोनों अनुप्रयोगों वाले अन्य दोहरे उपयोग वाले उत्पादों सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण की निगरानी करता है। अमेरिकी प्रशासन ने चीन को प्रौद्योगिकी निर्यात पर प्रतिबंधों का विस्तार किया है, यह तर्क देते हुए कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के साथ-साथ अमेरिका के तकनीकी नेतृत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

--आईएएनएस

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