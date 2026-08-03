ट्रंप के 'अप्रत्यक्ष वार्ता' वाले दावे को ईरान ने किया खारिज, विदेश मंत्रालय बोला- 'हमारी ऐसी कोई योजना नहीं'

तेहरान/वाशिंगटन, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'अप्रत्यक्ष वार्ता' वाले दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि बातचीत जारी रखने को लेकर उनकी कोई योजना नहीं है।

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बाघेई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "किसी प्रतिनिधि का स्वागत करने या फिर किसी को बातचीत के लिए भेजने की हमारी कोई योजना नहीं है। फिलहाल हमारी यूएस से कोई बातचीत नहीं चल रही है।"

तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सोमवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में बाघेई ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी किसी मध्यस्थ से भी कोई बात नहीं हो रही है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई को एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के खिलाफ करार दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "यह पूरे इलाके और इलाके के सभी देशों की सुरक्षा के खिलाफ जंग है।"

बाघेई ने आगे कहा, "इन पांच महीनों में, हमने देखा है कि इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी ने इलाके को ज्यादा असुरक्षित कर दिया है। अस्थिरता बढ़ गई है। दरअसल, अमेरिका फारस की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर मौजूद देशों का इस्तेमाल अपने सैन्य ठिकानों के लिए कर रहा है, यही कारण है कि असुरक्षा और अनिश्चितता का सामना ये भी कर रहे हैं। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि इलाके के देश इस स्थिति को बढ़ने से रोकने की कोशिश करना चाहते हैं।"

बाघेई ने ये भी कहा कि ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात सकारात्मक है। उन्होंने कहा, “ईरान और ओमान के बीच मतभेद की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं हुआ है बल्कि इसकी असल वजह अमेरिका-इजरायल का मिलिट्री हमला है।”

उनका ये बयान ट्रंप के उस दावे के उलट है जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच वार्ता जारी रहने की बात कही थी। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, “हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत-सी जानें बच जाएंगी।”

उन्होंने बताया कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होगी। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वार्ता स्थल कहां होगा और इसमें कौन-कौन लोग शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि वार्ता में होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

--आईएएनएस

केआर/