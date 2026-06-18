तेलंगाना सरकार ने तुर्की में भारतीय वाणिज्य दूतावास से लापता महिला का पता लगाने का आग्रह किया

हैदराबाद, 18 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को तुर्की में भारतीय वाणिज्य दूतावास से तेलंगाना की महिला का पता लगाने का आग्रह किया। महिला तुर्की के इस्तांबुल हवाई अड्डे पर ट्रांजिट के दौरान लापता हो गई थी।

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तेलंगाना के मेडचल-मलकजगिरी जिले की रहने वाली बोक्का राजश्री, अमेरिका के ह्यूस्टन से हैदराबाद की यात्रा कर रही थीं।

तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने वाणिज्य दूतावास को एक संदेश भेजा कि लापता महिला को ह्यूस्टन से इस्तांबुल तक टर्किश एयरलाइंस की उड़ान टीके-34 से यात्रा करनी थी, जो 14 जून को शाम 4:46 बजे इस्तांबुल में उतरी।

लापता महिला को 14 जून की शाम 6:30 बजे मस्कट के लिए टर्किश एयरलाइंस की कनेक्टिंग उड़ान टीके-774 में सवार होना था।

महिला के परिवार के सदस्यों को पता चला कि वह मस्कट जाने वाली उड़ान में सवार नहीं हुई थी और उनके टिकटों से पता चलता है कि उन्होंने व्हीलचेयर सहायता का विकल्प चुना था।

महिला के परिवार को हवाई अड्डे या एयरलाइन अधिकारियों से उसके सामान या उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

संदेश में बताया गया है कि राजश्री 2022 में अपनी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थीं। अपने पिता के निधन के बाद से वह अवसाद (डिप्रेशन) में थीं।

मुख्य सचिव ने लिखा कि महिला का परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उसने राज्य सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने राजश्री, अमेरिका में उनके परिचितों और तेलंगाना में उनके परिवार के सदस्यों के संपर्क नंबर साझा किए।

राज्य सरकार ने वाणिज्य दूतावास से अनुरोध किया कि वह इस्तांबुल में राजश्री का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस, हवाई अड्डे और एयरलाइन अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

राजश्री की मां दुदिपाला ज्योति के मुताबिक, राजश्री का मोबाइल फोन बंद है। उन्होंने ह्यूस्टन में उड़ान में सवार होने से पहले अपनी मां को संदेश भेजा था।

इस बीच, कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्ट किया कि वह राजश्री के मामले को लेकर बहुत चिंतित हैं।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है। भोंगिर के सांसद चमाला ने कहा कि वह लापता महिला का पता लगाने और उसे हर संभव मदद दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय, इस्तांबुल में भारतीय वाणिज्य दूतावास और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ व्यक्तिगत रूप से समन्वय कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "उनकी यात्रा की स्थिति और सलामती के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आधिकारिक और राजनयिक माध्यमों से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा हूं और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं।"

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी