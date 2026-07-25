तंजानिया में इंजन की खराबी से बीच समुद्र रुक गई थी नाव: 14 लोगों की मौत, 22 को बचाया गया

दार एस सलाम, 25 जुलाई (आईएएनएस)। तंजानिया के माफिया द्वीप पर तकनीकी खराबी से बीच समुद्र फंसी नौका के 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 को बचा भी लिया गया। शनिवार को सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी।

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बुधवार को द्वीप के पास प्रवासियों से भरी एक नौका समुद्र में खराब हो गई थी। तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये हिल नहीं पाई और बाद में बचाव दल वहां पहुंचा। तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। मृतक और जीवित बचे लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी), बुरुंडी और कोमोरोस के नागरिक बताए गए हैं।

माफिया जिले की आयुक्त अजीजा मंगोसोंगो ने बताया कि 22 जुलाई को बचाए गए लोगों को बालेनी वार्ड के कुंगवी गांव के तट पर पाया गया। उनकी नौका में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी।

मंगोसोंगो के अनुसार, समुद्र में नौका के संकट में फंसने के बाद 14 प्रवासियों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सभी प्रवासी मायोट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो फ्रांस का एक विदेशी विभाग (ओवरसीज डिपार्टमेंट) है। उनका उद्देश्य वहां बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश करना था।

उन्होंने बताया कि नौका समुद्र में आए तेज तूफान की चपेट में आ गई और बहकर खुले समुद्र में पहुंच गई। खराब मौसम के कारण नौका का इंजन भी बंद हो गया। जीवित बचे लोगों के मुताबिक, वे करीब आठ दिनों तक समुद्र में फंसे रहे जिसके बाद बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित निकाला।

नौका समुद्र के बीचोंबीच इंजन खराब होने के बाद करीब आठ से 10 दिनों तक लहरों के सहारे बहती रही, जिससे उसमें सवार लोग भोजन और पीने के पानी के बिना फंस गए। कई लोग बेहोशी की हालत में थे और लंबे समय तक भूखे रहने के कारण बेहद कमजोर हो चुके थे।

अधिकारियों के अनुसार, लगभग 40 फुट लंबी ग्रे और सफेद रंग की फाइबरग्लास नौका पर कुल 36 लोग सवार थे। यह नौका किसी भी प्रकार के पंजीकरण या पहचान चिह्न के बिना संचालित की जा रही थी और इसमें यामाहा इंजन लगा हुआ था, जो समुद्र में खराब हो गया।

--आईएएनएस

केआर/