दक्षिण चीन सागर की समग्र समुद्री पारिस्थितिक स्थिति 2025 में स्थिर रही

बीजिंग, 14 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के दक्षिण चीन सागर ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर '2025 दक्षिण चीन सागर समुद्री पारिस्थितिक प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी बुलेटिन' और '2025 दक्षिण चीन सागर समुद्री पारिस्थितिक संरक्षण और बहाली बुलेटिन' जारी किए।

'प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी बुलेटिन' से पता चलता है कि दक्षिण चीन सागर की समग्र समुद्री पारिस्थितिक स्थिति 2025 में स्थिर बनी रही। तटीय समुद्री पर्यावरण और जैव विविधता वार्षिक उतार-चढ़ाव की सीमा के भीतर हैं और आम तौर पर स्थिर रहते हैं। मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र समग्र रूप से उत्कृष्ट स्थिति में हैं।

प्रवाल भित्ति और तटीय खारे दलदली पारिस्थितिकी तंत्र मध्यम स्थिति में हैं, और निगरानी वाले सभी क्षेत्रों में जीवित प्रवाल का आवरण बढ़ रहा है। मुहाना और खाड़ी के पारिस्थितिकी तंत्र मूल रूप से स्थिर हैं।

'संरक्षण और बहाली बुलेटिन' के अनुसार, 2025 में, दक्षिण चीन सागर जिले ने लगभग 5 अरब युआन के कुल निवेश के साथ 66 समुद्री पारिस्थितिक पुनर्स्थापन परियोजनाएं लागू कीं। 2025 के अंत तक, दक्षिण चीन सागर जिले ने लगभग 26.6 लाख हेक्टेयर समुद्री पारिस्थितिक संरक्षण रेड लाइन और लगभग 70 लाख हेक्टेयर समुद्री प्रकृति संरक्षित क्षेत्र नामित किए थे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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