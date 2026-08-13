श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 10 मछुआरों को किया गिरफ्तार, नाव भी जब्त

रामेश्वरम, 13 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के दस मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने कच्चाथीवू के पास गिरफ्तार कर लिया। रामेश्वरम और अन्य जिलों के रहने वाले इन मछुआरों पर समुद्री सीमा पार कर श्रीलंकाई इलाके में मछली पकड़ने का आरोप है।

तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग ने बताया कि, बुधवार सुबह जरूरी टोकन लेने के बाद 297 मैकेनाइज्ड ट्रॉलर (गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाली नाव) रामेश्वरम फिशिंग जेट्टी से समुद्र में उतरे थे। देर रात, थंगाचिमदम के राजन नगर के रहने वाले वेलिंगटन की एक मैकेनाइज्ड नाव को श्रीलंकाई नेवी की सर्विलांस टीम ने कच्चाथीवू के पास रोक लिया।

शुरुआती जांच के बाद, नाव और उसके 10 सदस्यों को कस्टडी में ले लिया।

मछुआरों में 45 साल के जनथन; 38 साल के एंटनी पिचाई; 43 साल के प्रभु; 55 साल के डॉन बॉस्को; 31 साल के अरोकिया डेविन; 51 साल के वेलुचामी; 52 साल के सुब्बैया; 25 साल के अरोकिया जेनिस्टन; और 30 साल के स्टीविन शामिल थे। दसवें मछुआरे की पहचान तुरंत पता नहीं चल पाई।

वे रामेश्वरम, पंबन, विरुधुनगर और थंगाचिमदम के रहने वाले हैं।

मत्स्य पालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मछुआरों को पूछताछ के लिए तलाईमन्नार बंदरगाह ले जाया गया। उम्मीद है कि उन्हें गुरुवार को बाद में श्रीलंका की एक कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जब्त किए गए ट्रॉलर के बारे में और जानकारी का इंतजार है। इस गिरफ्तारी से रामनाथपुरम जिले में मछली पकड़ने वाला समुदाय गुस्से में है। मछुआरों ने बताया कि यह घटना नौ मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के ठीक पांच दिन बाद हुई, जब उनके ट्रॉलर में कथित तौर पर नेदुनथीवु के पास कोई तकनीकी समस्या आ गई थी।

उस गिरफ्तारी के विरोध में, रामेश्वरम के मछुआरे एक दिन के लिए समुद्र से दूर रहे। मछुआरों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बार-बार गिरफ्तारी और नावों को जब्त किए जाने से उनकी रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे उनके परिवार पैसे और भावनात्मक रूप से टूट गए हैं।

मछुआरों के नेता जेसु राजा ने केंद्र और तमिलनाडु सरकारों पर बार-बार होने वाले समुद्री विवाद का कोई पक्का हल निकालने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने वाले समुदाय ने बार-बार असरदार कूटनीतिक दखल की अपील की थी, लेकिन पाक खाड़ी में जाने पर उन्हें गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं, और कहा कि उनके ठोस कदम न उठाने की वजह से मछुआरों के परिवारों को मुश्किल और मानसिक परेशानी हुई है।

मछुआरा समुदाय ने अधिकारियों से अपील की कि वे गिरफ्तार किए गए लोगों और उनके ट्रॉलर की तुरंत रिहाई सुनिश्चित करें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए श्रीलंका के साथ बातचीत शुरू करें।

--आईएएनएस

केआर/