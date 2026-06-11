श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत दौरे से मिली सीख साझा की

कोलंबो, 12 जून (आईएएनएस)। श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की और पिछले महीने भारत दौरे से मिली सीख और अनुभव साझा किए।

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कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत और श्रीलंका में नारी शक्ति को मजबूती। श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मई 2026 में भारत दौरे से मिली सीख और अनुभव शेयर करने के लिए हाई कमिश्नर संतोष झा से मुलाकात की।”

इसमें आगे कहा गया, “जेंडर बजटिंग, महिलाओं और बच्चों के न्यूट्रिशन, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, डिजिटाइजेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट में सबसे अच्छे तरीकों को शेयर करने पर बात हुई।”

भारतीय उच्चायोग के मुताबिक, श्रीलंका की 19 महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज कर रही थीं, 10-16 मई तक भारत आया। इस प्रतिनिधिमंडल में 15 सांसद और श्रीलंका की संसद के चार अधिकारी शामिल थे, जिसमें सेक्रेटरी जनरल भी शामिल थे।

यह श्रीलंका की महिला सांसदों के ग्रुप का पहला भारत दौरा है। इसे पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज (प्राइड) ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था।

उच्चायोग ने कहा, “डेलीगेशन को भारत के गवर्नेंस मॉडल और महिला सशक्तिकरण और बच्चों की भलाई के क्षेत्रों में खास पहलों के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिसमें दिल्ली पुलिस, आंगनबाड़ी वर्कर्स और महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के साथ बातचीत भी शामिल थी।”

यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के मिले-जुले विजन के तहत किया गया था, जिसका मकसद भारत और श्रीलंका की महिला नेताओं के बीच पार्लियामेंट्री सहयोग को गहरा करना और उनके बीच रिश्ते मजबूत करना है।

इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी डेलीगेशन का स्वागत किया। वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मिले।

हाई कमीशन के मुताबिक, बातचीत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, जेंडर इक्वालिटी, मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर, केयर इकॉनमी इनिशिएटिव, और पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में महिलाओं की लीडरशिप के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने पर केंद्रित थी।

हाई कमीशन ने कहा, “इस दौरे ने पार्लियामेंट्री जुड़ाव को गहरा करने और डेवलपमेंट के अनुभव शेयर करने के लिए भारत और श्रीलंका के लगातार कमिटमेंट को दोहराया। इसने दोनों देशों में इनक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में महिलाओं के नेतृत्व वाले बदलाव और इंस्टीट्यूशनल सहयोग के महत्व को और भी ज्यादा बताया।”

--आईएएनएस

केके/डीकेपी