दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल के उद्घाटन समारोह की झलकियां

बीजिंग, 14 अगस्त (आईएएनएस)। दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल 22 अगस्त को चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग ओवल में उद्घाटित होंगे।

पेइचिंग सरकार और चाइना मीडिया ग्रुप आदि इसका संयुक्त आयोजन करेंगे। 'भविष्य की ओर बुद्धिमान प्रतिस्पर्धा' विषय पर आधारित उद्घाटन समारोह न केवल एक शानदार दृश्य है, बल्कि दुनिया भर से अत्याधुनिक मानवाकार रोबोट प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य मंच भी है, जिसमें उद्घाटन समारोह में कई खास झलकियां होंगी।

इस उद्घाटन समारोह में एक हजार से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट भाग लेंगे, जो हजारों रोबोटों के एक साथ काम करने के साथ एक शानदार तकनीकी और खेल आयोजन को एक साथ लाएंगे।

इसी बीच, चाइना मीडिया ग्रुप ने ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के 'एनर्जी ट्रांसफर' सेगमेंट की अभिनव ढंग से योजना बनाई और उसका आयोजन किया।

उद्घाटन समारोह में, रोबोट टेबल टेनिस ओलंपिक चैंपियन डिंग निंग, टेनिस स्टार झेंग जीए, फुटबॉल दिग्गज यांग चेन और अन्य ऊर्जावान बच्चों के साथ प्रदर्शन करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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