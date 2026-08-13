दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल उद्घाटित होंगे

बीजिंग, 13 अगस्त (आईएएनएस)। दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल 22 अगस्त को चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग ओवल में उद्घाटित होंगे। पेइचिंग की नगरपालिका और चाइना मीडिया ग्रुप आदि इसका संयुक्त आयोजन करेंगे।

बताया जाता है कि दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल 22 से 26 अगस्त तक आयोजित होंगे, जो पांच दिन चलेंगे। पिछले बार के खेलों की तुलना में इस बार के खेलों में प्रतियोगिता के इवेंटों और भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ेगी।

समय सारणी के अनुसार, 51 इवेंटों की कुल 1,301 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मुकाबले की अवधि भी 3 दिनों में 6 प्रतियोगिता इकाइयों से बढ़ाकर 5 दिनों में 9 इकाइयों तक कर दिया गया है। प्रतियोगिता के समय को सुबह और दोपहर से बदलकर दोपहर और शाम तक कर दिया गया है। प्रतियोगिता की हर इकाई का समय तीन घंटे चलेगा।

आंकड़ों के अनुसार, प्रतियोगिता के इवेंटों की संख्या 26 से 51 तक बढ़ाई जाएगी। इनमें प्रतिस्पर्धी मैचों की संख्या 30 और परिस्थिति आधारित प्रतियोगिताओं की संख्या 21 होगी। कुल 666 टीमों ने वर्तमान खेलों में भाग लेने का आवेदन किया। मैच का शेड्यूल 487 से बढ़कर 1,301 तक पहुंचेगा।

इसके अलावा, वर्तमान खेलों में शुरुआती राउंड रद्द किए जाएंगे। मार्शल आर्ट्स और नृत्य जैसे प्रतिस्पर्धा और दर्शकों को आकर्षित करने वाले इवेंटों को प्रतिस्पर्धी मैच में शामिल किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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