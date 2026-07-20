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साउथ कोरिया ने नागरिकों से मिडिल ईस्ट छोड़ने को कहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 20, 2026, 11:35 AM
साउथ कोरिया ने नागरिकों से मिडिल ईस्ट छोड़ने को कहा

सोल, 20 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने अपने नागरिकों से मध्य पूर्व के देशों को छोड़ने की अपील की है। मंत्रालय ने लाल सागर में परिचालन कर रहे कोरियाई जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

उप विदेश मंत्री किम जीना ने कहा कि मार्च से मिडिल ईस्ट देशों के लिए लेवल-3 ट्रैवल एडवाइजरी लागू है, जिसके तहत जरूरी न होने पर वहां से निकलने की सलाह दी जाती है।

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने रविवार को ईरान और इजरायल सहित 17 राजनयिक मिशनों के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में मौजूद दक्षिण कोरियाई नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद यह चेतावनी जारी की गई। यह जानकारी सोल स्थित योनहाप समाचार एजेंसी ने दी।

दक्षिण कोरिया की द्वितीय उप विदेश मंत्री किम जिना ने कहा, "मार्च से अधिकांश मध्य पूर्वी देशों में स्तर-3 (लेवल-3) यात्रा सलाह लागू है, जिसके तहत आवश्यक न होने पर यात्रियों को वहां से लौटने की सलाह दी जाती है। इसलिए अल्पकालिक यात्रियों को बिना किसी ठोस कारण के वहां नहीं रुकना चाहिए और जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए।"

उन्होंने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब से जुड़े हालिया सैन्य तनाव के मद्देनजर दक्षिण कोरियाई जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

इससे पहले, भारत ने भी अपने नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है।

ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी नई एडवाइजरी में कहा कि भारतीय नागरिक उपलब्ध उड़ानों के जरिए अस्थायी रूप से ईरान छोड़ने पर विचार करें, यदि उनकी मौजूदगी वहां अत्यंत आवश्यक नहीं है।

वहीं, जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

--आईएएनएस

केआर/