सिंध के जल की 'चोरी' का आरोप, पीपीपी ने पाकिस्तान में निकाली रैलियां

इस्लामाबाद, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी)ने सिंधु नदी के जल की कथित "चोरी" के विरोध में पूरे प्रांत में रैलियां निकालीं। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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सिंध पीपीपी के अध्यक्ष निसार खुहरो के नेतृत्व में आयोजित रैली में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर "सिंध के पानी की चोरी बंद करो" जैसे नारे लगाए।

शुक्रवार को रैली को संबोधित करते हुए निसार खुहरो ने कहा कि यदि पानी के बंटवारे में सिंध के साथ कथित अन्याय जारी रहा तो पार्टी आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुआत करेगी। इसके तहत सिंध के सभी संभागीय मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने दावा किया कि सिंधु नदी के पानी में प्रांत के संवैधानिक हिस्से से वंचित किए जाने के विरोध में पीपीपी ने पूरे सिंध में 130 स्थानों पर प्रदर्शन किए।

खुहरो ने कहा, "जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और हम किसी को भी अपने लोगों का भविष्य छीनने नहीं देंगे।" उन्होंने संघीय सरकार और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी (आईआरएसए) पर 1991 के जल बंटवारा समझौते को निष्पक्ष तरीके से लागू नहीं करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सिंध को बार-बार उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान के ऊपरी प्रांतों को प्राथमिकता दी जा रही है।

पीपीपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सिंध के हिस्से का पानी चश्मा-झेलम लिंक नहर, तौंसा-पंजनद लिंक नहर और जलालपुर नहर के जरिए दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है। उनका कहना था कि कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के बावजूद ऐसा किया जा रहा है।

खुहरो के अनुसार, इन लिंक नहरों का उपयोग केवल बाढ़ की स्थिति में किया जाना था, लेकिन इन्हें नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे सिंध तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा लगातार घट रही है।

उन्होंने कहा कि पानी के इस मोड़ से सिंध की कृषि भूमि बंजर होती जा रही है, फसलें प्रभावित हो रही हैं और प्रांत को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप था कि पंजाब अपने निर्धारित हिस्से से अधिक पानी लेकर लाभ उठा रहा है, जबकि सिंध लगातार पानी की कमी झेल रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सिंध के साथ कथित अन्याय जारी रहा तो आंदोलन और तेज होगा तथा पूरे प्रांत के हर संभाग में बड़े जन प्रदर्शन किए जाएंगे।

रैली को संबोधित करते हुए पीपीपी के दक्षिण जिला अध्यक्ष जावेद नागोरी ने कहा कि उनकी पार्टी सिंधु नदी के पानी पर सिंध के अधिकार से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "हमारा खून बह सकता है, लेकिन हम किसी को भी सिंध का पानी छीनने नहीं देंगे। सिंध के वैध जल अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी।"

--आईएएनएस

केआर/