सांस्कृतिक व पर्यटन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद करने के लिए चीन के कई विभागों ने मिलकर काम किया

बीजिंग, 25 जून (आईएएनएस)। चीन के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'रंगीन चीन, अद्भुत त्योहार और उत्पाद' नामक सांस्कृतिक एवं पर्यटन व्यापार संवर्धन कार्यक्रम 24 जून को चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित हुआ।

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इस आयोजन में 14 देशों और क्षेत्रों के राजदूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ शांगहाई सहयोग संगठन के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में 30 से अधिक संस्थानों और उद्यमों ने भाग लिया, जिनमें सांस्कृतिक और रचनात्मक उत्पाद, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौशल, सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी और सीमा पार व्यापार जैसी कई श्रेणियां शामिल थीं। स्थल पर प्रदर्शन, प्रचार और व्यावसायिक समन्वय के माध्यम से, इस आयोजन ने वैश्विक स्तर पर विस्तार करने वाले सांस्कृतिक और पर्यटन उद्यमों के लिए सहयोग के अवसर प्रदान किए, साथ ही विदेशी व्यापार में चीनी सांस्कृतिक उत्पादों और सेवाओं के अद्वितीय मूल्य और अपार क्षमता को प्रदर्शित किया।

प्रदर्शकों की प्रतिनिधि फू याओ ने कहा कि यह आयोजन हमारे लिए बहुत मददगार रहा है, चाहे वह हमारी ब्रांड जागरूकता और ब्रांड निर्माण के संदर्भ में हो, या ग्राहकों को प्राप्त करने, विदेशों में हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ में हो।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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