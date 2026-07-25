सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने बदली रणनीति, बोले-टैरिफ से अमेरिका में आया 19.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश

वाशिंगटन, 25 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के नए टैरिफ का बचाव करते हुए कहा कि वे कानूनी चुनौतियों का सामना कर लेंगे। इन ड्यूटीज से अमेरिका में ट्रिलियन डॉलर का निवेश आया है।

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नागरिक परमाणु ऊर्जा को लेकर एक कार्यक्रम के बाद व्हाइट हाउस में हुए सवाल-जवाब सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकार के नए टैरिफ एक्शन के लीगल बेसिस पर चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके व्यापार एजेंडा से बहुत ज्यादा आर्थिक फायदे हो रहे हैं। ये टैरिफ लंबे समय से लगे हुए हैं। इन्हें सालों से मंजूरी मिली हुई है, हजारों मामलों में इन्हें मंजूरी मिली है।

यह पूछे जाने पर कि क्या नए घोषित टैरिफ और यूरोपीय संघ से जुड़ी नई ट्रेड जांच न्यायिक जांच में टिक पाएगी, ट्रंप ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सरकार ने अपने कानूनी तरीके में बदलाव किया है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे पास कई तरह के टैरिफ हैं और हमने बस उसी लाइन को फॉलो किया है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने बस दूसरी कानूनी अथॉरिटीज पर भरोसा किया, जिनका इस्तेमाल पिछली सरकारों ने किया था। हमने उनका इस्तेमाल किया और हम अरबों डॉलर कमा रहे हैं।

ट्रंप ने फिर से टैरिफ को विदेशी और घरेलू निवेश में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया और कहा कि टैरिफ की वजह से, हमारे देश में 19.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हो रहा है। उन्होंने इस आंकड़े की तुलना पिछली सरकार के दौरान हुए निवेश से की।

ट्रंप ने कहा कि स्लीपी जो बाइडेन सरकार में चार साल में एक ट्रिलियन से भी कम निवेश किया गया शायद इससे और भी कम। हमारे पास एक साल के लिए 19.2 ट्रिलियन डॉलर है। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।"

राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि उनकी व्यापार नीति के बिना निवेश में इतनी तेजी नहीं आती। टैरिफ के बिना हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते।

ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दूसरे कानूनी अधिकारियों का इस्तेमाल करके जवाब दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्लीज इसे अलग तरीके से करें। आपके पास इसे करने के दूसरे तरीके हैं और हमने पिछले महीने वही किया।

ट्रंप ने टैरिफ को अपने आर्थिक एजेंडे का एक अहम हिस्सा बनाया। उनका कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए बढ़ावा देती है, जबकि फेडरल रेवेन्यू भी मिलता है।

इसी बातचीत के दौरान, एक रिपोर्टर ने हाल ही में हुए एक व्यापारिक कार्रवाई के पीछे एक वजह के तौर पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के ऑफिस द्वारा बाल मजदूरी का जिक्र किया।

ट्रंप ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि यह उन वजहों में से एक थी, जिन पर विचार किया गया था। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि उन्होंने यही तय किया है। वे पूरी दुनिया में जाते हैं और देखते हैं और जांच करते हैं और बाल मजदूरी इसका एक कारण था।"

सवाल-जवाब के दौरान ट्रंप ने बार-बार व्यापार नीति को बड़े आर्थिक और औद्योगिक लक्ष्यों से जोड़ा, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू निवेश शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि टैरिफ ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। साथ ही बिजनेस को देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया है। टैरिफ अमेरिका की आर्थिक नीति के सबसे करीबी पहलुओं में से एक है, जिस पर वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और महंगाई पर उनके असर की वजह से नजर रखी जाती है।

यूरोपीय संघ, चीन और कई एशियाई व्यापारिक साझेदारों समेत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, टैरिफ प्राधिकरणों पर बातचीत और कानूनी झगड़ों के बढ़ने के साथ-साथ वाशिंगटन के व्यापार एक्शन पर करीब से नजर रख रही हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी