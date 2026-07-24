समुद्री हमलों से हुए नुकसान का भुगतान ईरानी संपत्तियों से कराया जाएगा: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन, 23 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में जहाजों, कार्गो या उससे जुड़ी प्रॉपर्टी को होने वाले किसी भी नुकसान का भुगतान अमेरिकी कंट्रोल में रखे ईरानी फंड से किया जाएगा।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "कृपया, इस बयान का मतलब है कि अगली सूचना तक, अब से जहाजों, कार्गो या उससे जुड़ी किसी भी चीज को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई ईरानी पैसे से की जाएगी, जो अमेरिका के पास है और जिसे वह कंट्रोल करता है।"
अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, "ये नुकसान बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, यह सही और बराबरी का काम है।"
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि किस तरह की घटनाओं में ईरानी एसेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह बात तब आई जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ईरान पर एयरस्ट्राइक जारी रखे हुए है।
इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि ईरान भारी सैन्य दबाव झेलने के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तेहरान अपनी बातचीत की स्थिति बदलता रहा, जबकि अमेरिका उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पक्का इरादा रखता है।
ईरान के साथ लड़ाई में मारे गए चार अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए, ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समय) को जॉर्जिया में एक कैंपेन-स्टाइल रैली में तेहरान को लेकर अपनी सरकार के राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए का बचाव किया और इस टकराव को विदेश में अमेरिकी ताकत को फिर से बनाने की एक बड़ी कोशिश के हिस्से के तौर पर दिखाया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है और इसी वजह से हमारी झड़प चल रही है। मैं इसे झड़प कहता हूं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ हमारी झड़प इसी वजह से हो रही है।"
उन्होंने कहा, "इसके बावजूद यह चल रहा है। चुनाव के बाद से स्टॉक मार्केट 73 ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया है।" उन्होंने सैन्य टकराव को अमेरिका में लगातार आर्थिक भरोसे से जोड़ा।
--आईएएनएस
केके/एएस