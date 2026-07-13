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समर 2026 : चीन का बॉक्स ऑफिस 3 अरब युआन के पार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 13, 2026, 05:00 PM
समर 2026 : चीन का बॉक्स ऑफिस 3 अरब युआन के पार

बीजिंग, 13 जुलाई (आईएएनएस)। ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म के अनुसार, सोमवार तक चीन में वर्ष 2026 की समर बॉक्स ऑफिस 3 अरब युआन को पार कर गया है। वर्ष 2026 का कुल बॉक्स ऑफिस 18.7 अरब युआन से अधिक हो गया है।

बता दें कि चीन में समर सीजन साल के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस अवधियों में से एक है। इस वर्ष 100 से अधिक चीनी और विदेशी फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें ऐतिहासिक, कॉमेडी, एक्शन, एनीमेशन, साइंस-फिक्शन सहित विभिन्न शैलियां शामिल हैं, जो विभिन्न दर्शकों की पसंद को पूरा करेंगी।

गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, देश भर के कई शहरों में 'फिल्मों के साथ विज्ञान सीखें', 'फिल्मों के साथ यात्रा करें', 'फिल्मों के साथ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करें' जैसी थीम-आधारित गतिविधियाँ और सार्वजनिक कल्याण फिल्म देखने की सुविधाएं शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य लोगों के अवकाश सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध करना और अधिक इमर्सिव, विविध फिल्म देखने के अनुभव प्रदान करना है।

इसके अलावा, 2026 का अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा फीफा विश्व कप इस समय चल रहा है। देश भर में, कई फुटबॉल प्रशंसक फिल्म थियेटरों में जाकर अपने जैसे अन्य प्रशंसकों के साथ मैच देखना पसंद कर रहे हैं, जहाँ वे सिनेमा-गुणवत्ता वाले ऑडियो-विजुअल अनुभव में खेल के रोमांच का आनंद ले सकते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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